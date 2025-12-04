פינוי גבעת מבשר שלום באדיבות המצלם

כוחות גדולים של משטרה ומנהל אזרחי פשטו לפנות בוקר (חמישי) על גבעת מבשר שלום בשומרון הסמוכה לישוב אביתר, פינו את שתי המשפחות המתגוררת במקום מבתיהן והרסו את הבתים.

למרות מעורבותם החוזרת ונשנית באירועי אלימות וגניבת רכוש במהלך פינויים, הביא המנהל האזרחי פועלים ערבים הובאו כדי לסייע בעבודת ההרס. במקביל להרס, הטיל האלוף בלוט צו שטח צבאי סגור על הגבעה למשך שנה.

ההרס הבוקר התרחש חודש לאחר פיגוע ירי שביצעו שני מחבלים מהכפר ביתא לעבר תושבים בגבעה. למעלה מ-15 כדורים נורו וחלפו בסמוך לתושבים ובנס לא היו נפגעים. זמן קצר לאחר מכן התרחשה פרובוקציית מסיק אלימה בשטח הגבעה, בהובלת ארגון "איגוד הוועדות החקלאיות" (UAWC) שהוכרז כארגון טרור, בה נפצע רועה צאן.

בגבעה תקפו בחריפות את ההרס. "התעוררנו למאות שוטרים שמקיפים את הבתים שלנו. תוך רגע הם פרצו את הדלת ונכנסו בשעטה פנימה. אפילו לא נתנו לנו זמן להתארגן", סיפר יוסף עוז ישראלי שפונה יחד עם אשתו וילדיו. "התייחסו אלינו כמו לאויבים, בזמן שעזבנו בית מרווח ונוח כדי לשמור על חבלי ארץ ישראל מפני השתלטות ערבית".

"מה שקרה כאן הבוקר הוא פשע בלתי יכופר שמהווה פרס לטרור. ההרס הזה פשוט ממחיש לאויב: ככל שתפגעו יותר, תירו, תתקפו ותתנהלו באלימות - כך תצליחו לגרום לפינוי יהודים. אנחנו לא מתכננים להתייאש לרגע. הבתים שהוחרבו ייבנו מחדש במהירות האפשרית בעז"ה", סיכם ישראלי.