ההצעות שלי לחוק הגיוס

ערך לימוד תורה

1. יוכר ערך לימוד התורה כערך לאומי, שבכוחו לדחות (לא לבטל) את הגיוס לצה"ל.

2. כל בחור שמקבל צו ראשון צריך להתייצב בלשכת הגיוס לאימות פרטים ולרישום. יעדי הגיוס הם 100 אחוזים!

3. הלומדים בישיבות יקבלו דחיה מגיוס כל זמן שהם לומדים בישיבה, עד גיל 21.

4. מתוך הכרת ערך לימוד התורה, והעזרה שלימוד תורה מביא לנצחונות של צה"ל, המדינה תעביר לישיבה עבור כל תלמיד סכום נכבד (למשל 750 ₪ לחודש). ועל כל אברך סכום שהוא גבוה בכחמישים אחוזים מזה (כגון 1200 ₪).

אני חושב שהמדינה צריכה להקצות סכומים גדולים בהרבה ללומדי התורה, לישיבות ולכוללים.

חיול

5. בגיל 21 כולם מתגייסים ל-8 חודשים של טירונות ואימון מתקדם (בחי"ר, בשריון צמ"פ וכן בשאר החיילות) כך שאם יהיה צורך בהם (כגון יבוא משיח ויקרא להם להתייצב למלחמה) כולם יוכלו להגיע, ולהיות מוכנים לצאת לקרב לאחר אימון רענון. ולאחר שנה או שנתיים להשלמה של עוד 8 חודשים לפחות כמו במסגרת ישיבות ההסדר.

תמריצים

6. מי שלא שירת לפחות 16 חודשים לא יוכל להוציא דרכון, לנסוע לחו"ל, להוציא רשיון נהיגה, לקבל כרטיס אשראי, לקבל הנחות בארנונה, במעונות לתינוקות וכדומה.

7. תקנה כזו תמריץ את כל מי שרצה להתחמק משירות, להתגייס, כדי לזכות באפשרויות השונות שיפתחו לו אם יתגייס לצה"ל.

8. תלמיד ישיבה לאחר גיל 21 שלא יצא לשירות של 16 חודש יתוקצב על שליש מסכום זה. לפי שמי שסובר שלומד תורה פטור, הוא בוודאי יסכים כי "כך היא דרכה של תורה - פת במלח תאכל... ועל הארץ תישן, ובתורה אתה עמל".

9. חובת הגיוס תהיה עד גיל 36 לקרבי, ועד גיל זה יוטלו הסנקציות.

10. כאמור, הכוללים יקבלו סכום יפה על כל אברך. אברך שלא שירת בצבא, הכולל יקבל עבורו רק שליש ממה שמקבל אברך ששירת בצה"ל. מאותה סיבה ש"כך היא דרכה של תורה- פת במלח תאכל וכו'".

11. תקצוב כזה ימריץ את ראשי הישיבה והכוללים לעודד את התלמידים לצאת לשירות קצר.

12. הסדר זה יחול גם על האוניברסיטאות והמכללות: עבור כל סטודנט תעביר הממשלה למקום הלימודים סכום מסוים. על תלמיד שלא שירת (חרדי, חילוני, נכרי, סיבה מוצדקת או לאו) המדינה אינה מתקצבת את לימודיו אלא רק באופן חלקי, היינו שליש ממה שמקבל המוסד על תלמיד ששירת.

13. הסדר זה ימריץ את ראשי האוניברסיטאות לקבל סטודנטים ששירתו, לתת להם יותר מלגות ואפשרויות על מנת לקבל עליהם מהמדינה סכומי כסף גדולים יותר.

14. גם לא יהודים יחויבו לשרות של ששה עשר חודשים בשרות אזרחי לטובת הקהילות שלהם בתחומי חינוך, בריאות, כיבוי אש, ועוד. וגם עליהם יחולו התמריצים דלעיל.

הרחבה

15. אין כל משמעות למכסות גיוס. הגיוס לצה"ל הוא חובה פרטית על כל מי שמגיע לגיל המתאים. ואין דרישה מארגונים פציפיסטים או מארגון שמאלי או ימני או נערי גבעות וכדומה אחוזי גיוס. זו חובה פרטית, והסנקציות הן על הפרט או על מקום הלימודים.

16. כמו כן מכסות גיוס מוטלות רק על החרדים, וכך החוק מיועד רק עבורם. זה לא תיקני ולא נכון. חוק צריך להיות מוטל על הכל. חרדים, דתיים, חילוניים, בעלי אג'נדות כאלה או אחרות, יהודים ולא יהודים.

17. כמו כן אחוזים ומכסות גיוס הן מקור לשקרים ומניפולציות. כגון ירשמו כל תלמיד שלמד מספר חודשים בישיבה כתלמיד ישיבה, וכשאלה יתגייסו כמו שהם מתגייסים היום, הם יהיו חלק מהמכסות.

18. כאמור, הגיוס הוא חובה פרטית. עם זאת מקומות הלימודים (ישיבות, מכללות, אוניברסיטאות) יצטרכו לבדוק כל סטודנט ותלמיד, יהודי או לא יהודי, תושב הארץ או אזרח חו"ל, אם הוא שירת, ולפי זה יקבלו תקציב מהמדינה. כך נעודד את מקומות הלימודים לעודד את הלומדים בהם להתגייס. הסנקציות יעודדו את כולם להתגייס, וכך נוכל למלא את השורות.

הקלות

19. יש לשקול הקלה בגיוס לאחוז קטן של תלמידים. רוצה לומר המדינה זקוקה נואשות לרופאים, למהנדסים, ולמומחים מהשורה הראשונה במדעי הטבע. יש לתת לסטודנטים למקצועות אלה הקלות גדולות בגיוס, מעין עתודה אקדמאית. נניח שתלמידים אלה הם חמישה אחוזים מהלומדים באוניברסיטאות. על פי עיקרון זה יש לאפשר הקלה בגיוס לחמישה אחוזים מהלומדים בישיבות, אלה שניכר עליהם שעתידם לגדולות.