ברקע דיוני התקציב בממשלה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מכנס מסיבת עיתונאים בה הוא מציג את עיקרי התקציב הנוגעים להורדת יוקר המחיה.

"אנחנו לא עובדים יותר על פי האינטרסים של המונופולים אלא לפי מה שדרוש לאזרחי ישראל", הצהיר סמוטריץ'.

הוא תקף את הבנקים ואמר כי שוק הבנקאות ייפתח לתחרות במסגרת רפורמה חדשה. "זה יגרום לכל אזרח במדינה לשלם פחות ריבית על האוברדרפט והאשראי".

את דבריו פתח בפנייה לאזרחים. "אזרחי ישראל, בשנתיים האחרונות התמודדנו יחד, כולנו יחד, עם אתגר ענק, אתגר שהוא גם ביטחוני וגם כלכלי. ניצחנו את האתגר הזה. ידענו לקבל גם החלטות לא פופולריות כי הבנו כולנו שבתקופה כזו צריך לעשות מה שנכון ולאפשר לכלכלה להביא לנו ניצחון וביטחון".

השר ציין כי "השקל התחזק, הבורסה הגיעה לתשואות אדירות, ההייטק שלנו ממשיך לצמוח והטכנולוגיה שלנו מובילה בעולם. כלכלת ישראל מוגדרת בעולם כחביבת השווקים והתחזית קדימה אופטימית מאוד ומשקפת אמון אדיר בכלכלה הישראלית".

סמוטריץ' תקף את הבנקים ואת המונופולים הפועלים בכלכלה הישראלית. "למרבה הצער, לא כולם היו איתנו במאמץ הזה. בזמן שאתם אזרחי ישראל התגייסתם הבנקים עמדו מנגד, ניצלו את הריבית הגבוהה וגרפו רווחי עתק בסכומים בלתי נתפסים על חשבונכם. במקום לתת כתף לאזרחי ישראל, להוריד ריבית, לקחת קצת סיכון ולתת אשראי גם ללווים קצת יותר מסוכנים, הם גרפו עוד ועוד רווחים. וכך גם המונופולים. הם העלו את המחירים עוד ועוד, פשוט ניצלו את המלחמה, וגרפו רווחי עתק לכיסים שלהם על חשבוננו. בתקציב הזה אנחנו הולכים סוף סוף לטפל בהם.

אחרי שנתיים שעסקנו בקיום, בחיים בביטחון, עכשיו אנחנו הולכים לוודא שהם ישלמו ואתם תקבלו. אנחנו הולכים לוודא שההצלחות הכבירות בביטחון ובכלכלה יחזרו לכיס שלכם. כי זה שלכם. הניצחון הוא שלכם, ההצלחה של הכלכלה היא שלכם, והזכות לחיות כאן במדינת ישראל בכבוד ולסגור את החודש היא שלכם. אנחנו מרימים את הכלכלה ומורידים את המחירים. ואני עובד אצלכם. רק אצלכם. ולא אכפת לי איזה קמפיינים יעשו לי על הראש וכמה מיליונים ישפכו במודעות בעיתונים על הראש שלי כדי לפגוע בכם".

שר האוצר ציין כי מטרתו היא הורדת יוקר המחייה. "בתקציב הזה יש שלושה יסודות שנוגעים להוצאות הבסיסיות ביותר של כל בית בישראל - מזון, חשבון הבנק של כל אחד מאתנו ורכישות של בגדים ומוצרים בסיסיים נוספים.

אני לא נגד עשירים. אבל אני נגד עושק וניצול. הייתי שר האוצר הראשון בישראל, כבר תוך כדי המלחמה, לקחת כסף מהבנקים. גם עכשיו נמסה את הבנקים. לא יתכן שבזמן שאזרחי ישראל מתמודדים עם ריבית גבוהה יש מי שגוזר קופון ולא חושב להחזיר לציבור. אתם לא תשלמו פעמיים - גם מסים וגם עמלות. העמלות שאתם משלמים יורידו את המסים. בנוסף, אנחנו סוף סוף פותחים את שוק הבנקאות לתחרות. יכנסו עוד בנקים קטנים במסלול מהיר עם הרבה פחות בירוקרטיה והתחרות הזו תגרום לכל אזרחי ישראל לשלם פחות ריבית על אשראי ולקבל יותר על הכסף שלהם בפיקדונות", הוסיף.

סמוטריץ' ציין כי צעד נוסף יהיה הורדת מיסים. "אתם תשלמו פחות מס הכנסה כל חודש. מי שיוצא לעבוד ותורם למשק ישאר עם יותר כסף בכיס. ובכסף שיישאר לכם בכיס אתם תוכלו להשתמש לדברים שחשובים לכם".

בנוסף הוא דיבר על התחרות במשק. "אנחנו רוצים שתוכלו לקנות יותר ובזול. אם המונופולים של הרשתות לא יורידו מחירים בצורה דרסטית, אתם תזמינו את הבגדים שאתם אוהבים במחירים שפויים. אנחנו שוברים את מי שמנסה לשבור אתכם. הקמפיינים שאתם רואים במיליונים נועדו למטרה אחת - להמשיך להרוויח על חשבונכם. ברור, כשאנחנו מזיזים להם את הגבינה, הם נלחמים. אבל הם נלחמים כי הם הולכים להרוויח פחות - כי הכסף שלכם יישאר בכיס שלכם וילך לאהובים שלכם במקום להשיג עוד שורת רווח בדוחות הכספיים של הרשתות הגדולות ולפטם את המחלבות".

"אנחנו חייבים להצליח ואם נצליח המונופולים כולם יבינו שנגמרה החסינות שלהם. נגמרה החסינות שלהם. נגמרה הכניעה לקמפיינים אלימים ויקרים וללחצים פוליטיים שמשמרים כבר עשרות שנים את הכח שלהם להמשיך לעשוק אותנו. מי שיצביע בעד התקציב הזה יצביע בעדכם. מי שיצביע כנגד התקציב הזה מצביע נגדכם. נגד הכיס שלכם. נגד היכולת שלנו להיאבק במונופולים שעושקים אתכם. מי שירים את ידו כנגד התקציב יעצור את הרפורמות הללו ויגרום לכולנו לשלם הרבה יותר יקר על המוצרים הכי בסיסיים שיש בסל הקניות", הדגיש.

לדבריו, גם המילואמיניקים יזכו להטבות. "מהיום הראשון של המלחמה הבנתי שחיזוק מערך המילואים, בדגש על לוחמי המילואים, הוא צעד מחויב המציאות. העברתי עד כה למעלה מ-20 מיליארד למעטפת מילואים משמעותית ואנחנו משתדלים לעטוף אתכם במקסימום. מחודש ינואר 2026 המילואימניקים יראו בחשבון הבנק שלהם עוד כסף שמגיע להם בזכות. הטבות המס שהעברנו נכנסות לתוקף ויעניקו לכל משפחה עד 1,000 שקלים בחודש".

סמוטריץ' לערוץ 7: אין קשר בין קידום חוק הגיוס לאישור התקציב צילום: ערוץ 7

לשאלת ערוץ 7 בנוגע לקשר בין עיכובים בחוק הגיוס לעיכוב באישור התקציב ואמר: "אני אמרתי שאתמוך רק בחוק גיוס שייצור שינוי אמיתי, יביא לגיוס חרדים, יגדיל את הצבא שלנו ויוריד את הנטל למשרתי המילואים. אני משוכנע שאפשר להגיע לחוק הזה - ואין שום קשר בינו לבין התקציב".