טירוף בבירה. שעה בלבד לאחר עוד ניצחון ליגה מוחץ, הפעם בתוצאה 5:0 על עירוני טבריה שקירב אותה מרחק 3 נקודות בלבד ממוליכת הטבלה הפועל באר שבע, הודיעה בית"ר ירושלים על מכירת כלל הכרטיסים למשחקה הבא.

הקבוצה הצהובה שחורה מהבירה הודיעה אמש בשעת לילה מאוחרת כי כלל הכרטיסים למשחקה הביתי הבא, ביום שני הקרוב באצטדיון טדי שבבירה, אזלו ונמכרו כולם.

מדובר במשחק הדרבי הירושלמי מול היריבה העירונית המושבעת הפועל ירושלים שנמצאת עמוק מתחת לקו האדום של טבלת ליגת העל בכדורגל כשהיא עם 7 נקודות בלבד העונה, מקום אחד לפני אחרון.

משמעות הדבר היא כי בית"ר תקיים משחק בית שני ברציפות בליגת העל עם אצטדיון טדי מלא עד אפס מקום, כשמלבד הרווח הכלכלי שבדבר, העידוד הביתי והקהל המקומי שווה לקבוצה רוח גבית חזקה ולמעשה מחזיר את בית"ר לימיה הגדולים.