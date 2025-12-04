פרשת ריגול נוספת נחשפת: שב"כ והמשטרה עצרו בחודש שעבר את אמיר מלכה, בן 37 מאשקלון, בחשד למעורבות בעבירות ביטחוניות הנוגעות לקשר עם גורמי מודיעין איראניים.

על פי ממצאי החקירה של שב"כ וימ"ר ירושלים, מלכה עמד במשך חודשים בקשר רציף עם אותם גורמים והתבקש לבצע משימות שונות על פי הנחייתם.

במהלך הקשר מול גורמי המודיעין האיראני, קיבל מלכה תגמולים כספיים בשווי אלפי דולרים. בסיום החקירה הוחלט להגיש נגדו כתב אישום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע.

"שב"כ ומשטרת ישראל מדגישים כי פניות מגורמים זרים, ובפרט ממדינות אויב, עלולות להיות חלק מניסיון גיוס ישראלים למשימות ריגול או טרור. גורמי מודיעין וטרור איראניים ממשיכים לנסות ולגייס אזרחים ישראלים, לרבות באמצעות פניות ברשתות החברתיות", אמרו בשב"כ ובמשטרה.