ריקודים בישיבת הגולן לרגל חזרת התלמידים צילום: באדיבות המצלם

השבוע, עם חזרתם של תלמידי השיעורים הבוגרים מישיבת הגולן לאחר שירות צבאי ממושך, פרצו התלמידים והרבנים יחד בריקוד הודיה סוחף בבית המדרש.

שיעור ד', כמו שאר ישיבות ההסדר, סיימו כעת את שירות ההסדר שהיה הפעם ממושך בצורה חריגה מהרגיל עקב המלחמה, וכן תלמידי שיעור ה' בישיבת הגולן שחזרו משירות מילואים ממושך.

האירוע התקיים לאחר שראש הישיבה, הרב יואל מנוביץ', נשא דברים בפני תלמידי הישיבה, בהם התייחס גם לחיסרון של ישי אורבך הי"ד, תלמיד הישיבה שלא שב מהמלחמה.

"הבנים חוזרים", אמר הרב מנוביץ' לערוץ 7, "אנחנו רואים את חברו לאחר שלושים יום ומברכים 'שהחיינו'. החזרה אחרי תקופה כזאת ארוכה היא שמחה עצומה. אחת כמה וכמה כשמדובר בלוחמים שחזרו מהמלחמה - זו הודאה עצומה לקדוש ברוך הוא".

הרב הוסיף, "צריך להגיד, לא כולם חזרו. חסר לנו ישי, שהוא לא חזר. השאיר אלמנה צעירה וזה כאב גדול. אבל עכשיו לא זמן של כאב - עכשיו זמן של שמחה. השנים שאחרי הצבא הן מאוד משמעותיות - אלה השנים שבהן אדם כבר בוגר, מעוצב, וקובע קומה אחרת בתורה".

לדבריו, "אנחנו חיים בדור כזה שיש ריבוי תורה וריבוי ישיבות, וברוך ה' שאנחנו שייכים לישיבות שבהן הבנים יוצאים לעזרת ישראל מיד צר - ואחר כך שבים לעמול בתורה. המלחמה מחייבת את כולנו ליותר תורה - להרבות תורה".