עצרת לציון 50 שנה להקמת חטיבת הצנחנים שועלי מרום (646) התקיימה ביום שלישי האחרון בהאנגר 11 שבנמל תל אביב. באירוע השתתפו מאות לוחמים, מפקדים ובני משפחותיהם.

האירוע כלל תערוכת תמונות מהמלחמה, עמדות מפגש וחלוקת ספרים, סרטונים מקצועיים מהקרבות, דברי מפקד הפיקוד והמח"ט, הופעת להקה צבאית, וכן הופעות של האמנים קובי אפללו ושמעון בוסקילה.

לצד ההפקה המרשימה, נרשמה ביקורת מצד חיילים ובנות זוגם, שהתקוממו על כך שהעצרת כללה שירת נשים.

"עשינו הכול כדי להתחשב אחד בשני", כתב אחד הלוחמים, "ובא צוות הווי שמארגן אירוע שחוטא למכנה המשותף של הלוחמים ומעביר מסר זר לתרבות היחידה הקרבית שלנו".

אחת מבנות הזוג כתבה בקבוצת וואטסאפ שקשורה לחטיבה: "כשנלחמים כתף אל כתף אנחנו שוות, אבל בעצרת חטיבתית - דוחקים אותנו החוצה. תודה חטיבה 646, על ההשפלה. לא מדובשכם ולא מעוקצכם".

בארגון "נשות לוחמים למען המחנה" מטעם ארגון חותם נמסר: "היכן נציגי הציבור הדתי שמשתתפים בקמפיין גיוס חרדים? מדוע אינם דואגים לחיילים דתיים? אין שום גורם בצה"ל שלוקח אחריות על קדושת המחנה והלכות צניעות, ואג'נדת היוהל"ם פוגעת יום יום בחיילים שומרי מצוות המוסרים נפשם. השר ישראל כץ והרמטכ"ל אייל זמיר חייבים להתעורר. אין שום דרך לגייס חרדים בלי לכבד את אורח החיים של שומרי מצוות בצבא היהודי היחיד בעולם".

מדובר צה"ל נמסר בתגובה לערוץ 7: "צה"ל פועל על פי פקודות השירות המשותף. הפעילויות המתוארות לא כללו חובת השתתפות".

גורמים בצה"ל המעורים בפרטים סיפרו כי "לעצרת הוזמנו מספר אמנים גברים - שמעון בוסקילה, קובי אפללו - וכן להקה צבאית הכוללת נשים וגברים. צה"ל לא ימנע הגעת להקה צבאית בשל הימצאות נשים בה, ולא נעשו פעולות לא מכבדות או שעלולות להביא לפגיעה בחיילים. מדובר בפעילות רשות, ולא הייתה חובת השתתפות".