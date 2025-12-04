משתלטים על הליגה הטובה בעולם. אחרי שלל שיאים אישיים, כוכבה הישראלי של פורטלנד, דני אבדיה עמד בספק למשחקה מול קליבלנד, זאת עקב כאבים בקרסולו.

אך רגע לפני הכדור הראשון קיבל אבדיה טיפול ואישור לשחק וגם הפציעה הקטנה לא עצרה אותו מלקלוע שוב בספרות כפולות, להוריד כדורים חוזרים ולהוביל את חבריו לניצחון חשוב על קליבלנד קאבלירס.

הלילה (בין רביעי לחמישי) קלע אבדיה 27 נקודות והוביל את פורטלנד טרייל בלייזרס לניצחון חוץ מרשים, בתוצאה 122:110 על קליבלנד, ניצחון שקטע את רצף שלושת ההפסדים במשחקים האחרונים ושיפר את המאזן הקבוצתי ל-13:9.

אבדיה קלע 27 נקודות, כאשר מחצית מהן היו מקו העונשין כשסחט לא פחות מ-17 זריקות וקלע 16 מהן. כמלבד הנקודות, אבדיה אסף 8 כדורים חוזרים, מסר 7 אסיסטים וחטף כדור אחד ב-36 דקות משחק.

פורטלנד הובילה לאורך רוב המשחק ובשיא היתרון שלה הגיע ל-18 נקודות, אך קליבלנד עוד הצליחה לצמק ברבע הרביעי. אבדיה סגר עניין עם חטיפה ופורטלנד רושמת ניצחון חוץ חשוב.

מי שעוד השיגו ניצחון חוץ חשוב בליגת הכדורסל הטובה בעולם, היו צמד הישראלים של ברוקלין נטס, בן שרף ודני וולף שקלעו 6 נקודות ו-8 בהתאמה, כאשר וולף קלע גם שלשה מכריעה ברבע הרביעי.