המשטרה עצרה שני תושבי כפר כנא לאחר שזוהו מצלמים ממספר כיוונים את בית אימו של שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף ברובע היהודי בירושלים.

על פי הדיווח, האירוע התרחש יום לפני שהשר הגיע לבקר את אימו בביתה.

עובר אורח הבחין בשניים כשהם מתעכבים באזור, בוחנים את המעברים ואת דרכי הגישה לבית, ומצלמים אותו מזוויות שונות. הוא הזעיק את המשטרה, והמידע הועבר גם ליחידת האבטחה של משרד הנגב והגליל ולשב"כ.

המשטרה איתרה את החשודים והם נעצרו בתחילת השבוע לחקירה. הרקע לאירוע עוד נבדק, אך במערכת הביטחון מציינים כי המקרה מקבל משנה תוקף על רקע אירוע קודם בחודש אפריל, שבו נשלחה לשר מעטפה חשודה לכתובת של אימו.

השר מסר: "מי שמנסה לאיים עליי או על משפחתי צריך לדעת דבר אחד פשוט: זה לא ירתיע אותי. אני אמשיך לפעול בלי פחד למען תושבי הנגב והגליל ולמען אזרחי ישראל. אני מודה לשב"כ, משטרת ישראל וליחידת האבטחה של משרדי על פעילותם הנחושה".