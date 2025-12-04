שר הביטחון במפגש עם פצועים בסורוקה צילום: דובר צה"ל

שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר הבוקר (חמישי) בבית החולים סורוקה את לוחמי סיירת גולני ואת הנגד הלוחם באוגדת עזה, שנפצעו אתמול במהלך היתקלות עם מחבלים בעזה.

במהלך הביקור שוחח השר עם הלוחמים הפצועים ועם בני משפחותיהם, חיזק אותם והביע את הערכתו העמוקה על אומץ ליבם ועל פעולתם הנחושה מול המחבלים.

"שוחחתי עם הפצועים ועם משפחותיהם, חיזקתי אותם והבעתי בשם אזרחי ישראל את ההערכה העמוקה על גבורתם ועל הנחישות שבה פעלו מול האויב. לוחמי צה"ל הגיבורים פועלים להגן על מדינת ישראל - ואנחנו מחויבים לעמוד מאחוריהם בכל עת", אמר השר כ"ץ.

הוא הוסיף "נמשיך לפעול בעוצמה נגד כל הפרה ונגד תשתיות הטרור של חמאס בעזה - עד להשבת החטוף האחרון ועד להשמדת כל יכולות החמאס".