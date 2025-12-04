על רקע דליקה שפרצה השבוע במתחם הקרוואנים ביישוב מבוא חורון, במהלכה שלושה מבנים ניידים נשרפו כליל, פנתה נציגות השוכרים בדרישה נחרצת למועצת בנימין: "הבנייה תקועה 14 שנה - ואתם נושאים באחריות".

התוכנית להרחבת מבוא חורון אושרה כבר במאי 2022, אולם למרות לוחות הזמנים שהוצגו לתחילת שיווק במרץ 2024, הבנייה טרם החלה. נציגות התושבים טוענת כי המועצה האזורית בנימין מסרבת לקדם את התהליך ומציבה דרישות לא הגיוניות כלפי היזם.

"אנו חיים במבנים יבילים לא בטיחותיים, ללא ממ"דים וללא תקנים בסיסיים", כתבה הנציגות, "לאחר ששלושה קראוונים נשרפו כליל השבוע ובנס נמנע אסון בנפש - הגיע הזמן לומר את האמת הברורה: לא תוכלו עוד לומר ‘ידינו לא שפכו את הדם הזה’".

עוד כתבה הנציגות, כי כל גורם ציבורי שאינו פועל באופן מיידי לקידום הבנייה יישא באחריות למחדל. "אם אינכם מסוגלים להוביל את התהליך - מנו גורם מקצועי 100% לטובת הנושא, בשכר ובאחריות מלאה", נכתב.

ממועצת בנימין נמסר לערוץ 7 בתגובה, כי "בחודשים האחרונים מתקיימות שיחות ופגישות בין גורמי המקצוע של המועצה ושל היישוב לקידום התחלת הבנייה ביישוב. בעייתם של השוכרים ביישוב מוכרת וידועה לאחר שנים רבות בהן לא הייתה בנייה ביישוב מבוא חורון. המועצה והיישוב פועלים במשותף לקידום תחילת עבודות הפיתוח והבנייה בשכונה, בכפוף להוראות התב"ע שאושרה".