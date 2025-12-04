בבת ים התקיים אמש (ד') כנס מיוחד של קהילת 'אורות התורה' והישיבה הגבוהה בעיר בראשות הרב דוד חי הכהן, בשיתוף ארגון "רבני תורת הארץ הטובה" וארגון גשר.

האירוע התקיים לרגל חזרתה של משלחת רבנים בראשות הרב יעקב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, אשר שבה מסיור בקהילות יהודיות בארצות הברית.

הרב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב שיתף את הקהל במסקנות מהמשלחת: "אחת הנקודות ש"קצת מפריעות" לאנשים שבאמת רוצים לבוא לארץ היא שהם מרגישים שהם חייבים להיות קשורים לקהילה. החיים בגולה הם קהילתיים, ובלי קהילה אדם מאבד את הזהות היהודית שלו.

אם נדע למצוא פתרון לעלייה לא של יחידים אלא של קהילות שלמות - זה יהיה דבר הרבה יותר ממשי. באחת השיחות שהיו לנו עם ראש ישיבת לייקווד, הוא אמר בשם ר' חיים מוולוז'ין שיבואו למדבר העמים ומשמה יעלו לארץ ישראל, ואני אמרתי לו: 'אם זו התוכנית שלך, לרכז את כולם במדבר ואז לבוא לארץ - כדאי לך כבר עכשיו להתכונן ולהכין מקום פה בארץ ישראל לקהילה כל כך גדולה', אבל זה גם תלוי בנו".

הרב דוד חי הכהן, ראש מוסדות 'אורות התורה' והישיבה הגבוהה בבת ים אמר: "אנחנו בתהליך היסטורי: לא תהיה גלות שלישית. הפעם עם ישראל חוזר לארץ כדי להישאר. אנחנו לא בודקים אם העולה מביא כסף או מה מצבו - הוא אח שלנו. חז"ל לימדו אותנו שכל יהודי שעולה לארץ - שכינה עולה יחד איתו, וכך אנחנו מקבלים אותו. אנחנו בתהליך שאלפי שנים לא היה.

עם ישראל חוזר למציאות המקורית של מה שהיה. הפעם עם ישראל הולך לשבת בארץ לגמרי, לא תהיה גלות נוספת. והיום אנו צריכים את העזרה של יהודי אמריקה לקדש את הארץ. כל יהודי שעולה לארץ שכינה באה איתו לארץ. שנזכה שלנו יהיה חלק בזה".

השר אופיר סופר, שר העלייה והקליטה אמר: "צריך 'ממשלה שלמה' רק לטיפול ביהדות התפוצות. חוקרת במכון ויצמן סיפרה לי שהדבר שהכי ריגש אותה לא היה המענקים, אלא כשמישהו במכולת הבין שהיא עולה חדשה ועזר לה עם הסלים. בזמן שאנשים בורחים ממדינות שיש בהן מלחמה, בישראל העם היהודי דווקא מגיע הביתה - אפילו תחת מתקפה. עשינו הרבה דברים לטובת העולים, אבל אפשר לומר שהדבר הכי חשוב לעולים זה לתת לעולים הרגשה טובה כשהם מגיעים וזה בכוחנו."

הרב דוד בן פינחס, ראש בית המדרש בישיבה הגבוהה בבת ים, שאירחו את הכנס אמר: "בישיבה בבת ים גדלים בתורה עם תודעת שליחות עם הפנים לכלל ישראל, ולכן הישיבה לוקחת חלק בכינוס חשוב זה. ההכוונה של הישיבה בשנות הלימוד בישיבה להיות מרוכזים בלימוד תורה ואמונה בגדלות ובעומק, אבל עם חיבור גדול לעם ישראל ולתהליך הגאולה שאנו נמצאים בו."