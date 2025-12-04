בזמנים קשים אלה של מלחמה רוויית אתגרים, עומדת בפנינו האחריות לשמירת בהירותנו המוסרית ולהשמיע קול בהיר ונחרץ לעמוד כחומה בצורה אל מול עלילות דם שמסכנות את ביטחוננו.

זו הסיבה שהח"מ ביחד עם שאר ראשי המועצות ביהודה ושומרון, מיהרנו השבוע לפרסם מכתב גינוי חריף בחומרתו כנגד שלטי חוצות מבישים שנתלו בסוף השבוע במרחבי יהודה ושומרון כנגד אלוף פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט.

על השלטים נכתב בענק: "השר ישראל כץ, בלוט לא סופר אותך", כהתרסה כנגד בלוט שמואשם ב"רדיפת מתיישבים". הזדעזענו לנוכח השלטים המכפישים ומיהרנו לגנות את המעשה המכוער כנגד קצין שמקדיש את כל חייו למען ביטחון המדינה. מרגע כניסתו לתפקיד, מוביל בלוט תורת לחימה אינטנסיבית ובלתי מתפשרת כנגד הטרור הפלשתיני ביהודה ושומרון. הבהירות המוסרית שאנו חייבים להביע לנוכח הקמפיין המביש, אינה קשורה לסוגיות של ימין או שמאל, אלא לעובדה שתקיפת קצינים מסורים בעיצומה של המערכה הקשה ביותר שידע צה"ל מקום המדינה, לא רק שפוגעת קשות בשלטון החוק וברוח המפקדים והלוחמים, אלא גם מעניקה רוח גבית לגורמים קיצוניים שפוגעים בראש ובראשונה בביטחון תושבי יו"ש עצמם ובכלל תושבי המדינה.

מדובר בבהירות מוסרית שאינה נוגעת למחנות פוליטיים או אידאולוגיות, אלא כזו שיושבת על ערכים בסיסיים של מדינת חוק יהודית, שחייבת לחול על כל דרג מקבלי ההחלטות במדינה, בייחוד על אלו שנושאים באחריות על שלטון החוק ומוסר המלחמה. כך גם בכל הנוגע לפרשת הדלפת סרטון הפצ"רית משדה תימן; לא ניתן בשום אופן לקבל מצב שבו מי שאמונה על טוהר המערכת והגנה על חיילינו, נוטלת ביודעין חלק אקטיבי בהפצת עלילת הדם החמורה ביותר שידעה מדינת ישראל.

לא ניתן שלא לחוש כאב אל מול הפגיעה האנושה וההרסנית של עלילת הדם שקידמה האלופה יפעת תומר ירושלמי כנגד לוחמי כוח 100 במחנה הצבאי שדה תימן. האשמות מופרכות שהוטחו באותם אנשי מילואים על ידי הקצינה הבכירה, קצינת פורום מטכ"ל שמעלה בתפקידה כשהדליפה סרטון ערוך ומהונדס שמאשים את החיילים במעשים שנוגעים לרף המוסרי הנחות ביותר והפלילי הגבוה ביותר, של "מעשה סדום בנסיבות אינוס" כנגד מחבל נוחבה.

במקום למלא נאמנה את שליחותה הצבאית, בחרה ירושלמי להמציא עלילת דם שסיפקה לצוררי ישראל את "המתנה" האידיאית ביותר שיכלו לקבל: גושפנקא מתוצרת עצמית מצד הפרקליטה הבכירה ביותר בצבא הציוני שפרסמה סרטון האשמה כנגד התנהגות סאדיסטית ולא אנושית של חיילי צה"ל שבעולם מיהרו להשוותה למעשים הברבריים של מלפצות החמאס. לא בכדי, הפך הסרטון במהרה לכתב אישום מוסרי רעיל בחומרתו כנגד החיילים הישראלים, כשכותרות ראשיות בכלי התקשורת המערביים והערביים המובילים בעולם ברוח גבית של ארגונים אנטי ישראליים וחשבונות פרו פלסטיניים עתירי ממון- הדהדו את עלילת הדם המומצאת והובילו את הסרטון לחשיפה מצטברת של מאות מיליוני צפיות בעולם הערבי והמערבי.

אותה פרקליטות שלאורך שנים חוזרת וטוענת שהיא משמשת כאפוד מגן עבור מפקדינו וחיילינו אל מול מוסדות המשפט הבינלאומיים, היא שהפיצה סרטון מפוברק מתוצרת עצמית שמטרתו לייצר השוואה חולנית בין המעשים הסאדיסטיים המפלצתיים שביצעו מפלצות הנוחבה בקיבוצי ויישובי העוטף לבין חיילי צה"ל. זאת במטרה לזכות באהדת ממשל ביידן והמיליה המשפטית והאקדמית הבין לאומית ולהמשיך להתכבד בהזמנות להשתתפות בכנסים אקדמיים אנטי ישראליים בקמפוסים ברחבי אירופה וצפון אמריקה.

כשהעולם הערבי והאנטישמיות הגלובלית מנגד קיבלו בדיוק את מה שרצו: קול רשמי מתוך המערכת הביטחונית הישראלית שמאשר במילותיו את הסימטריה בין אכזריות החיילים הציוניים, ולא דיברנו לרגע על הפגיעה האנושה בחטופים שלנו בשבי.

במקום להציג בהירות מוסרית בלתי מסויגת, עם התפוצצות הפרשה בחרו במחנה השמאל ברוח גבית חזקה של תקשורת מגויסת לצופף שורות כשהפצ"רית זוכה לגיבוי אף מצד ארגון 'אחים לנשק' שהוציא הודעת גיבוי מוחלטת לפצ"רית ונגד "חבריהם לנשק".

חיילי כוח 100 מתמודדים בשנה וחצי האחרונות עם עלילת דם שהובילה לגירושין, לפשיטת רגל ואובדן מקום העבודה, כשהלב נקרע לשמע עדויות הלוחמים שבחודשי המלחמה הראשונים חזרו הבייתה כגיבורים בעיני ילדיהם, אך הפכו בין לילה ללעג, כשילדיהם שומעים מחבריהם לכיתה על "הוריהם אנסי המחבלים".

לפיכך, מוטלת על כל אזרח שמדינת ישראל יקרה לו, להשמיע קול צלול, ברור וחד משמעי כנגד הנזקים הבלתי נתפסים שצוינו לעיל. הבהירות המוסרית שלנו חייבת להיות עקבית ללא שום קשר לנטיות פוליטיות ואידיאולוגיות: גינוי תקיף כנגד כל עלילת דם שפוגעת אנושות בחיילינו, במדינת ישראל וביהודי העולם כולו.

הכותב הוא ראש המועצה המקומית בית אל