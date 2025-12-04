ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט למנות את מזכירו הצבאי, האלוף רומן גופמן, לראש המוסד הבא לאחר שראיין מספר מועמדים לתפקיד.

גופמן יחליף את ראש המוסד דוד ברנע שיסיים את כהונתו לאחר 5 שנים בחודש יוני הקרוב.

האלוף גופמן כיהן בתפקידים מבצעיים ופיקודיים רבים בצה"ל ובכללם: לוחם ומפקד בחיל השריון, מג"ד בגדוד 75 בחטיבה 7, קצין אג"ם בעוצבת 'געש' (אוגדה 36), מח"ט 'עציון', מח"ט חטיבה 7, מפקד אוגדת 'הבשן' (210), מפקד המרכז הלאומי לאימונים ביבשה, ראש מטה פעולות הממשלה בשטחים ותפקידו הנוכחי - המזכיר הצבאי של ראש הממשלה.

בסביבת ראש הממשלה אומרים כי "האלוף רומן גופמן הוא קצין רב זכויות. מינויו למזכירו הצבאי של ראש הממשלה בעיצומה של מלחמת התקומה הוכיח כי הוא בעל יכולות מקצועיות יוצאות דופן, החל מכניסתו המהירה לתפקיד וכלה במעורבותו המיידית והמשמעותית בשבע הזירות של המלחמה. האלוף גופמן היה בממשק רציף עם כלל שירותי הביון והמודיעין, ובייחוד עם המוסד.

האלוף גופמן גילה יצירתיות, יוזמה, תחבולה, הכרה מעמיקה של האויב, דיסקרטיות מוחלטת ושמירת הסוד. תכונות אלה וכן מנהיגותו ואומץ ליבו באו לידי ביטוי בפרוץ מלחמת התקומה, עת זינק מביתו ונלחם בגופו מול מחבלי החמאס בעוטף עזה, שם נפצע קשה. ראש הממשלה סבור שהאלוף גופמן הוא המועמד הראוי והמתאים ביותר לתפקיד ראש המוסד ומאחל לו הצלחה רבה בתפקיד חשוב זה. הצלחתו היא הצלחתנו", הוסיפו בסביבת נתניהו.