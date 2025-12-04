הרב שרלו על חובת ההנגשה משב

ביום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, יוצא יו"ר תחום האתיקה בארגון צהר, הרב יובל שרלו, בקריאה נוקבת לראשי הקהילות בישראל להתאים את בתי הכנסת למציאות החדשה של אחרי המלחמה.

בדברים ששודרו בערוץ 'משב' מבית ארגון רבני צהר, הדגיש הרב כי האחריות לשינוי מוטלת כעת על הקהילה ולא על הפצועים.

"החיילים חוזרים, וביניהם פצועי גוף ונפש רבים מאוד", אמר הרב שרלו. לדבריו, השינוי הנדרש חייב להיות יזום: "מה שאנחנו הולכים לעסוק בו עכשיו לא יבוא מהם, זה חייב לבוא מאיתנו".

הרב פירט את החסמים הסמויים והגלויים בבתי הכנסת: "בית הכנסת פחות מונגש להם. יש מדרגות, כיסאות גלגלים, ותאורה שלא מתאימה למי שנפגע בראייה. יש רעש נורא למי שהרעש מציק לו כתוצאה מפוסט-טראומה".

בדבריו הדגיש הרב שרלו כי ההנגשה אינה מותרות, אלא יסוד דתי: "בית הכנסת חייב להיות מונגש לכולם. זה לא איזושהי תוספת, זה לא בונוס וזה לא משהו שהוא 'nice to have' - זה מהותו של בית הכנסת. המקום הפתוח לכולם צריך לאפשר לכל אחד להגיע לשם".

בהתייחסו לחובה המוסרית כלפי הפצועים, חיבר הרב את הדברים למסורת הנבואית: "הנביאים לימדו אותנו להסתכל על הגר, היתום והאלמנה, כשם קוד לכל אלה שבדרך כלל קולם לא נשמע". הוא ציין כי במקרה של הפצועים: "הם לא ישמיעו אותו, וזו חובה שמוטלת עלינו".

"כשאנחנו מבקשים מריבונו של עולם שיאזין לבקשתנו, קודם כל אנחנו צריכים להאזין למי שצריך אותנו", סיכם הרב שרלו, "רק אז בית הכנסת הוא אכן בית הכנסת של כולם".