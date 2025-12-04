שופט בית המחוזי בחיפה שלמה בנג'ו הרשיע, בהתאם להודאתו, את צביקה גנדלמן, ראש עיריית חדרה לשעבר בעבירה של אי-מילוי חובה רשמית.

על פי כתב האישום, "במהלך מערכת הבחירות שהתקיימה בשנת 2013, בה נבחר לראשות העיר, פעל שמואל (סמי) לוי, יזם נדל"ן בעל אינטרסים כלכליים משמעותיים והשפעה בעיר חדרה, לקדם את מועמדותו. בעקבות זאת חש גנדלמן מחויבות מוסרית ואישית כלפי לוי ואף חשש כי פגיעה מצדו עלולה להשפיע על סיכוייו להיבחר מחדש בבחירות 2018. למרות כך, גנדלמן לא פסל את עצמו מלדון בענייניו של לוי במסגרת תפקידו הציבורי, קיבל החלטות וביצע פעולות שונות בעניינו, גם בנוגע לענייניו הפרטיים, ונמנע מלדווח כדין על תחושת המחויבות המוסרית והאישית שחש כלפיו".

עוד עולה מכתב האישום, כי "לאורך למעלה מארבע וחצי שנים אפשר גנדלמן ללוי גישה ישירה ותדירה ללשכת ראש העיר ולעובדיה. תדירות הפניות הייתה גבוהה מהמקובל. לוי ניצל גישה זו לצורך קידום ענייניו האישיים ואינטרסים של אחרים, וגנדלמן לא מנע זאת בניגוד לחובתו כראש עיר".

עורכי הדין עמית חדד, ליאור אפשטיין ונועה מילשטיין המייצגים את גנדלמן מסרו בתגובה: "בשנת 2018 פתחה משטרת ישראל בחקירה מופרכת נגד צביקה גנדלמן, אז ראש עיריית חדרה. מתוך ניסיון נואש לבסס חשדות חסרי בסיס, חצתה המשטרה כל קו אדום: הותקנו מצלמות סתר אסורות בלשכתו, ובוצעה הדבקת תוכנת ריגול לטלפון הנייד של מורן שגב, בת זוגו - באמצעים פסולים ובלתי חוקיים. כפי שטענו מהיום הראשון, מדובר בהאשמות שווא. במשך שנים החריבו את חייו של אדם נורמטיבי: הוא נעצר, הורחק מתפקידו, פרנסתו ושמו הטוב נפגעו קשות, ומשפחתו שילמה מחיר כבד - הכול על בסיס חקירה שנוהלה באמצעים אסורים.

בסופו של דבר, לאחר הרס אישי וציבורי עצום, נותרה עבירה שולית בלבד: אי-מילוי חובה רשמית. מדובר בפער בלתי נתפס בין החשדות הדרמטיים לבין התוצאה בפועל. אלמלא הניהול הענייני והמקצועי של כבוד השופט ש. בנג'ו בבית המשפט והליך הגישור שנוהל בידי נשיא בית המשפט המחוזי, עינוי הדין היה נמשך עוד שנים ארוכות. מר גנדלמן בחר לאמץ את המלצת נשיא בית המשפט המחוזי, לקחת אחריות מלאה ולהודות בעבירה. אנו מקווים ומאמינים שבדיון הבא בית המשפט יבטל את ההרשעה", סיכמו עורכי הדין.