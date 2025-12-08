בימים שבהם מסכים משתלטים על הבית והעומס היומיומי גובר, משפחות רבות מחפשות דרך להחזיר לשגרה רגעים של עומק, ערכים, חינוך והעצמה.

חבילת המנויים החדשה של מגזין פנימה, אותיות וילדים ומדע וטבע מצליחה בדיוק בזה - ועכשיו, לרגל חנוכה, היא מגיעה עם מתנה גדולה ששווה הצטרפות מיידית.

מגזין פנימה, שמלווה קוראות מכל רחבי הארץ, הפך בשנים האחרונות למקור כוח אמיתי עבור נשים רבות. הוא מעניק רגע של נשימה, השראה והעצמה בתוך העומס של הבית, העבודה והחיים, עם כתבות מעצימות, ראיונות עם נשים מעוררות השראה, טורים מלאי עומק ורגש ומדורים צבעוניים, מלאים סטייל וטעם - בדיוק בשבילך.

לצד פנימה, גם הילדים זוכים לתוכן איכותי שלא רואים היום הרבה: שני גיליונות של אותיות וילדים בכל חודש, עם סיפורים חינוכיים, ערכיים ומרתקים, כתבות שחושפות לתופעות ורעיונות, מדורי קומיקס, יצירה, חידות ועוד תוכן מגוון שמעסיק את הילדים בצורה בריאה ונעימה. מגזין שמוריד מסכים בלי מלחמות, ופשוט נותן לילדים משהו שמרתק אותם באמת.

אליהם מצטרף גם מגזין מדע וטבע, שהפך לחביב הילדים בזכות העובדה שהוא פותח להם צוהר אל העולם הגדול: היסטוריה, ארץ ישראל, ארכאולוגיה, חיות, תגליות, ניסויים, אסטרונומיה, טבע פראי ותוכן שמדליק סקרנות. מגזין שגורם לילדים לשאול שאלות, ללמוד, ולהתלהב מיֶדע אמיתי - לא וירטואלי.

השילוב של ארבעת הגיליונות בכל חודש - פנימה לאישה, שני גיליונות אותיות לילדים וגיליון מדע וטבע - יוצר בית שבו יש נשימה, עומק, עניין וערכים. נשים מדווחות שזה משנה את האווירה בבית: הילדים עסוקים בתוכן חכם, הסלון מעט שקט יותר, והאמא מקבלת רגע שמחזיר לה כוח.

ולכבוד חנוכה, מגיעה ההפתעה הגדולה: כל מי שמצטרף עכשיו למינוי המשולב מקבל מינוי מטמון משפחתי לשנה - מתנה מלאה ללא עלות. המינוי מאפשר כניסה חופשית לעשרות אתרי טבע, גנים לאומיים ומסלולים ברחבי הארץ - חוויה משפחתית ששווה מאות שקלים, ואלפי משפחות משתמשות בה כדי לצאת לטבע, לטייל ולהעניק לילדים עולם אמיתי שהולך ונעלם מהשגרה.

ומה אם כבר יש לכם מינוי פעיל למטמון? חשבנו גם עליכם! מי שמצטרף עכשיו ומינוי המטמון שלו עדיין בתוקף, יקבל הארכה של שנה נוספת חינם מרגע תום המינוי.

כך שכל משפחה מרוויחה!

השילוב בין תוכן איכותי בבית ליציאה החוצה לטבע הופך את ההצעה הזו לאחד המבצעים המשתלמים של השנה. חנוכה הוא חג של אור, משפחה וערכים - וחבילת המינויים הזו מצליחה לחבר את כל אלו למשהו שפשוט עושה טוב לבית.

מי שמבין ערך, מבין שזו הזדמנות שלא תחזור: להצטרף עכשיו, לקבל ארבעה מגזינים בכל חודש ולהעניק למשפחה שלמות של תוכן, השראה וחוויות - יחד עם מתנה ששווה לכל בית בישראל.

