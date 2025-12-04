שר המשפטים לשעבר, חיים רמון, הסביר הבוקר (חמישי) מה עומד, לדעתו, מאחורי בקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"מה אומר נתניהו בבקשה שהיא בקשה לביטול המשפט ולא חנינה? 'אני נתניהו צריך להתעסק בענייני המדינה, התיק הזה קורס'. הוא אומר 'אני מוכן להקריב את עצמי למען עם ישראל, אני מוכן לא לברר את התיק עד תומו ואני מוכן שתואילו בטובכם לתת לי חנינה ולהפסיק את המשפט'. הוא עושה לנו טובה כביכול. נתניהו אומר לנו: 'אני רוצה לברר את התיק עד תומו, אני אוכיח את זכאותי בבית המשפט, אני הגעתי למסקנה שהמשפט הזה פוגע בעם ישראל, פוגע בלכידות, תעשו חסד עם עצמכם'", אמר רמון בראיון ל-103FM.

להערכתו החנינה לא תצא אל הפעול. "כנראה שהנשיא מאוהב בעניין ומזה שהוא במרכז העניינים, ומזה שזה ייקח שבועות וחודשים, ילכו למשרד המשפטים וברור לי שמחלקת החנינות תמליץ שלא לתת חנינה".

עם זאת, רמון מעריך, שנתניהו מרוויח פוליטית מהבקשה. "הבקשה הזו מצד נתניהו היא מנצחת בכל מצב. אם הוא יקבל חנינה, בניגוד לכל מה שאני אומר, הוא יצא גדול. אם לא יקבל הוא ישוב ויאמר: 'אני שוב הייתי מוכן להקריב את עצמי למען עם ישראל, למען ביטחונה של ישראל, למרות שאני במצב מצוין במשפט'".

לשאלה האם לדעתו יכול להיות הסדר חנינה שלא יכול הרחקה מהמערכת הפוליטית, השיב רמון, "אין הסדר שלא כרוך בהרחקת נתניהו מהחיים הפוליטיים. אם ביבי לא ילך בראש הליכוד בבחירות הבאות עתידו לוט בערפל, לדעתי זה סיום דרכו הפוליטית. לכן, נתניהו יהיה בבחירות הבאות. ומה טוענים בעצם אנשי נתניהו? כל המשפט הזה נועד להרחיקו מהחיים הפוליטיים".