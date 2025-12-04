בעיצומה של חקיקת חוק הגיוס השנוי במחלוקת פוליטית-ציבורית עזה, העניק ח"כ בועז ביסמוט, יו"ר ועדת החוץ והביטחון, לעיתון החרדי 'משפחה' ראיון שפורסם הבוקר (חמישי) ועורר סערה.

"אתה לא יכול להכריח אנשים להתגייס לצבא. מה, תשים אותם בכלא. איזה שטויות", אמר ביסמוט והוסיף: "אני אדם שאוהב ומכבד את החרדים. לא אתן להגיע למחוזות האלה".

בעקבות הראיון תנועת "אימהות בחזית" פרסמה קריאה להדחתו המיידית של ביסמוט: "אולי כדאי שהוא יפנים שאפשר גם אפשר להכריח אנשים להתגייס לצבא - קוראים לזה חוק שירות ביטחון, ועריקים נכנסים לכלא מכוח החוק".

הן הוסיפו: "ביסמוט, עתה כשחשפת את דעותיך האמיתיות אתה לא יכול לייצג אותנו ואת החיילים. או שתחזור בך - או שתתפטר".

אמש סגן ראש אגף התקציבים שיגר מכתב ליועצת המשפטית של הוועדה בו טען כי החוק במתכונתו הנוכחית לא משיג את תכליותיו.

"קיים חשש מהותי שהמתווה עשוי להצטייר כמנגנון המכיל סנקציות אפקטיביות, אבל בפועל פועל בכיוון ההפוך - ומחליש את מערך התמריצים".