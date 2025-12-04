נתניהו בממשלה: "הכלכלה מתחזקת גם בזמן מלחמה" עומר מירון, לע"מ; סטילס: חיים צח

ישיבת הממשלה לאישור תקציב המדינה לשנת 2026 נפתחה הבוקר (חמישי) בהתייחסות של ראש הממשלה בנימין נתניהו לנושא החטוף החלל שנותר ברצועת עזה בידי חמאס.

“אנחנו נחושים להשיב את רני גואילי לקבר ישראל כפי שהחזרנו 254 חטופים. אומרים שזה ‘לא ייאמן’. אני האמנתי, אתם האמנתם, ויחד עשינו את הבלתי ייאמן”, הוסיף.

נתניהו הכריז בישיבה בקולו על המינוי של אלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. "רומן הוא בעל תכונות מוכחות של מנהיגות, יצירתיות, תחכום ותחבולנות בקנה מידה עולמי. הוא היה הקצין הבכיר ביותר של צה"ל בשבעה באוקטובר שרץ לשדה הקרב, נפצע שם, החלים, ועושה עבודה אדירה למען ביטחון ישראל".

ראש הממשלה הציג את תקציב 2026 כתקציב "יציב, מאוזן וממוקד בביטחון הלאומי". לדבריו, הצלחות ישראל בשבע חזיתות במלחמה האחרונות מוכיחות את חוזקה הצבאי של המדינה, לצד נתוני מאקרו חיוביים. “הבורסה שוברת שיאים, השקל התחזק, הריבית ירדה והאבטלה בשפל - וכל זאת בזמן מלחמה”.

הוא הדגיש כי התקציב יכלול הורדת מיסים, הפחתת רגולציה וחיזוק יישובי הצפון והדרום. בנוסף הכריז על שורה של מענקים ותוספות לחיילי צה"ל בקבע ובמילואים.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר כי הממשלה ניצבת בפני אתגר של גיבוש והשלמת התקציב והרפורמות הנגזרות ממנו. “אנחנו מרימים את הכלכלה ומורידים את המחירים".