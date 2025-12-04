השכר הממוצע במשק עמד בחודש אוקטובר על 13,620 שקלים, עלייה של 2.9% בהשוואה לאוקטובר 2024, אז עמד השכר על 13,320 שקלים, כך עולה מנתונים חדשים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

אם אתם עובדים בהייטק כנראה שהשכר הממוצע שלכם גבוה כמעט פי 3. בענף זה, עמד השכר הממוצע בספטמבר על 33,366 שקלים לחודש - עלייה של 6.3% לעומת ספטמבר 2024. גם לאחר ניכוי האינפלציה, מדובר בעליית שכר משמעותית, המשקפת את המשך הביקוש הגבוה לעובדים מקצועיים בתחום.

מספר משרות השכיר של עובדים ישראלים הגיע ל־4.069 מיליון, צמיחה של 2.2% לעומת השנה שעברה - נתון המצביע על גידול מעט גבוה מקצב האוכלוסייה.

בלשכה ציינו כי שוק העבודה הישראלי ממשיך להתאפיין בחוזק ובביקוש למשרות, עם שיעור אבטלה נמוך של 3%.