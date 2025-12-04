בטקס מרגש שנערך בשבוע שעבר בוישניצה, עיירה קטנה במחוז לובלין שבדרום־מזרח פולין, הוצג בפני התושבים ספר תורה עתיק שניצל בנס מידי הנאצים והוחזר לקהילה היהודית לאחר 85 שנות הסתר.

הטקס התקיים במסגרת אירועי הנצחה לציון 80 שנה לתום השואה.

על פי עדותו של פיוטר דראגן, ראש עיריית וישניצה, בשנת 1940 הוצבה יחידה צבאית גרמנית בבית הספר המקומי וחיפשה מבנה שישמש כבית מרחץ ומכבסה. בית הכנסת הגדול של העיירה נראה להם מתאים, והם הורו על פינויו לשם כך.

כדי למנוע חילול קודש ונפילת המבנה הקדוש בידי הגרמנים, קיבלו ראשי הקהילה היהודית החלטה יוצאת דופן: להצית את בית הכנסת בעצמם ולהעלותו באש.

רגע לפני ההצתה, הוציאו בני הקהילה את ספר התורה ומסרו אותו לידיו של חקלאי מקומי בשם קצ'ינסקי, שנחשב לדמות מכובדת בעיירה ונהנה מאמון היהודים. קצ'ינסקי החביא את הספר בעליית הגג שבביתו, ושמר על הסוד במשך עשרות שנים. רק אשתו ידעה על קיומו.

בשנות ה־90, לפני מותה, גילתה אשתו של קצ'ינסקי את הסוד לבתה. הבת חיפשה בעליית הגג ואכן מצאה את ספר התורה, במצב מתפורר. היא פנתה לרב מיכאל שודריך, הרב הראשי של פולין, ששיתף אותה כי יש להשיב את הספר לבית הכנסת, אך מאחר שזה חרב - יש להעבירו לידי הקהילה היהודית.

לאחר שלושה עשורים נוספים, החליטה הבת לקיים את ההנחיה ולהשיב את הספר. השבוע הוא הוצג בפני תושבי העיירה במהלך טקס מיוחד שכלל גם הסרת לוט מלוח זיכרון ליהודי המקום שנרצחו בשואה.

ראש העיר דראגן ציין כי מסירת ספר התורה מעידה על האמון העמוק שרחשו יהודי העיירה כלפי חלק מהתושבים המקומיים. "העובדה שהספר הקדוש נמסר לפולני כדי שלא יאבד, מראה עד כמה סמכו היהודים על שכניהם בעיירה. ומר קצ'ינסקי, ששמר את הספר למרות הסיכון, ראוי לכל הערכה".

לפני מלחמת העולם השנייה היוו היהודים כמחצית מאוכלוסיית וישניצה. בעיירה פעלו בתי כנסת שהיו מוקד החיים היהודיים, מוסדות קהילה ובית קברות גדול. רוב יהודי המקום נספו בשואה, ומהקהילה נותרו כיום רק שרידי מצבות ובית קברות מכוסה צמחייה.

ספר התורה שהוחזר ניזוק במהלך השנים, אך עדיין נחשב ניתן לשימור. הרשות המקומית הודיעה כי תקצה משאבים לשימורו, כחלק מתוכנית חינוך היסטורית לתלמידי האזור. בנוסף, מתכננת העירייה גידור מחודש של בית הקברות היהודי, על מנת לשמר את המקום בו נטמנו יהודי העיירה במשך מאות שנים.