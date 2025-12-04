כוחות צבא ומשטרה פעלו בצהריים (חמישי) במרחב צומת שילה, בעקבות דיווח שהתקבל על עשרות קיצוניים רעולי פנים שהבעירו צמיגים ויידו אבנים לעבר רכבים פלסטיניים בעת שנסעו על כביש 60.

בהמשך, התקבל דיווח נוסף על כך שמספר אזרחים ישראלים הציתו רכב פלסטיני ותקפו את יושבי הרכב.

לוחמי אש ממחוז יו"ש פעלו לכיבוי הרכב, חוקר שריפות מטעם המחוז עושה את דרכו לחקירת נסיבות פרוץ השריפה.

מדובר צה"ל ומהמשטרה נמסר כי עשרות אזרחים ישראלים רעולי פנים, הבעירו צמיגים ויידו אבנים לעבר רכבים פלסטיניים בעת שנסעו על כביש 60, זאת לאחר פינוי מאחז בלתי חוקי באזור. "בהמשך, התקבל דיווח נוסף על כך שמספר אזרחים ישראלים הציתו רכב פלסטיני ותקפו את יושבי הרכב", נמסר.

עוד צוין כי "מוכרת הטענה שפלסטינית שנפגעה משאיפת עשן פונתה על ידי עובר אורח ישראלי, ובהמשך קיבלה טיפול ראשוני מהסהר האדום בכניסה ליישוב עלי. כתוצאה מזריקת האבנים, נפצעו כמה פלסטינים ונגרם נזק לאחד הרכבים. כוחות הביטחון סורקים כעת במרחב אחר החשודים".