שר המורשת עמיחי אליהו מ'עוצמה יהודית' התייחס הבוקר (ה') למתחים הציבוריים הסובבים את חוק הגיוס וטען כי ביקורת מתוקשרת על החרדים רק מרחיקה אותם מגיוס.

"ההתקפות על הציבור החרדי פוגעות בגיוס ובמוטיבציה של האנשים לשרת", אמר בראיון לרדיו 'קול חי'. "במקום לעבוד בצורה חכמה - אתם טופחים עליהם ופוגעים בהם", אמר השר.

לדבריו, השיח הציבורי הנוכחי גורם דווקא להתרחקות ולהתגוננות, במקום לאפשר תהליך הדרגתי ומכבד.

"אני לא כופה, אני לא מחנך. מי שמסוגל לתרום למדינה - יתרום. אלו שלומדים תורה יוכלו להמשיך ולתרום ערכים רוחניים, והחברה כולה תועיל".

בדבריו הביע אליהו ביקורת נוקבת על מערכת המשפט בישראל. "יש פה בעיה מאוד גדולה. אנחנו דופקים את הראש בחומה שנבנתה 70 שנה.

"אם לא נתקן את המערכת הקלוקלת הזאת, אנחנו מזמינים על עצמנו עוד אירוע קשה. הציבור רואה את השחיתות וחוסר ההבנה", אמר, תוך הדגשת הצורך בהחזרת אמון הציבור במערכת המשפטית.