העיתונאי חיים לוינסון פרסם פוסט חריף בעקבות סרטון שהעלה ליאור שליין בנושא דתיים ודת, וטען כי שליין אינו מנסה להבין את הציבור הדתי, ואף מחזק בעקיפין את מחנה הימין בישראל.

לוינסון כתב כי שליין "לא מצליח להבין, ולמען האמת גם לא מנסה, למה בעצם אודיה ויתר הזמרים והזמרות מצליחים בכלל. למה צעירים רבים נוהים אחריהם, ולא אחרי 'החופש' שהוא מציע". לדבריו, "הוא מדבר אליהם בשכנוע עצמי, וחושב שאם יגיד לחתוך את הזין זה מגניב, אבל פשוט מפספס".

לוינסון טען כי מבחינות מסוימות, שליין והעולם החרדי דומים זה לזה. "שליין הוא חרדי. הוא והרבנים זה כמו בן גביר וחמאס. ניזונים זה מזה וחיים זה מזה. בלי קיצון אחד, אין את הקיצון השני. לשניהם אותה תפיסה - הכל או כלום. הם הכל, הוא כלום".

בהמשך דבריו, שיבח לוינסון את הזמרת אודיה על כך שהיא מצליחה לשלב בין עולמות שונים. "היופי בעיניי באודיה, שהיא לא נופלת למלכודת הזו, של אם את דתייה את חייבת להיות עטופה בבובו וחצאית ג'ינס מזעזעת. אלא היא עדכנית ואופנתית ואנושית מאוד".

לוינסון הסביר כי בעיניו הדת היא חלק ממארג החיים, לא ניגוד אליהם. "העולם שלנו, הוא של מסורת יהודית... שילוב של פולקלור, של חיפוש משמעות, של חמימות משפחתית, של רוחניות", כתב, וטען כי החרדיות והחרדליות הפכו את המסורת למנגנון של שליטה.

על רקע זה, לדבריו, בולטים יוצרים כמו אודיה ושחר טבוך, המשלבים עולמות שונים בזהותם הדתית והאישית. "הם מחזירים את הדת למקום הנורמלי שלו. מעטפת של חיים".

במישור הפוליטי, טען לוינסון כי ליאור שליין תורם - מבלי להתכוון - לביצור כוחו של בנימין נתניהו. "מה נתניהו עשה בשנים האחרונות? הפך את ישראל למלחמת דת", כתב, והוסיף כי "הוא מעדיף ברית עם חרדים אנטי ציוניים על פני ברית עם ציבור ימני אבל חילוני".

לוינסון הזהיר כי הבוז שמביעים אנשי שמאל כלפי דת ומסורת רק מרחיק מהם את הציבור המסורתי. "במלחמת הדת הזאת, הציבור החילוני ליברלי מפסיד", סיכם. "כדי לשבור את מחנה נתניהו, צריך לשבור את הדיכוטומיה שדת ומסורת = ימין".