לאחר ההרס בגבעת מבשר שלום הסמוכה לישוב אביתר, הגיע רב השומרון הרב אליקים לבנון לגבעה, נפגש את המשפחות שפונו וביקש לחזק את ידי התושבים בהיאחזותם במקום.

"הגעתי הבוקר למבשר שלום. הגבעה כאן נבנתה, ולצערנו הגיעו כוחות שהחריבו אותה. אנחנו לא מתייאשים וממשיכים לבנות. עוד אבניך ונבנית. ירושלים נחרבה והיום היא נבנית, בית המקדש נחרב והוא בנו ייבנה, ואנחנו עוסקים בבנייה ומעודדים את החברים היקרים שנמצאים כאן להמשיך לבנות את ארץ ישראל", אמר הרב.

הרב הוסיף וסיפר לתושבים על ימי ההיאחזות הראשונים בחוות גלעד לפני שני עשורים: "הגיעו להרוס שם ובעוד מקומות שוב ושוב, אבל הם רק גדלו וצמחו בעקבות ההרס. הבדיחה שהסתובבה אז במשטרה הייתה שהגבעות עומדות בתור כדי שיפנו אותן, כי בעקבות זה הן רק מתפתחות עוד יותר. כך גם פה יהיה בעז"ה, רק צריך עקביות והתמדה".

"אני קורא לכל מי שיכול לתמוך בכל דרך בגבעה הזו, גבעת מבשר שלום, שתבשר שלום - קודם כל בינינו, וממילא השלום הזה יפרוס על כולם וכולם יגיעו ויכירו שאנו אוהבי הארץ וזו ארצנו. מכאן תצא בעז"ה ישועה לנו ולכל המרחבים שסביבנו", בירך הרב את התושבים.

כוחות גדולים של משטרה ומנהל אזרחי פשטו לפנות בוקר על גבעת מבשר שלום בשומרון הסמוכה לישוב אביתר, פינו את שתי משפחות הגבעה עם ילדיהן והחריבו את בתיהן.

התושבים טוענים כי למרות מעורבותם החוזרת ונשנית באירועי אלימות וגניבת רכוש במהלך פינויים, הביא המנהל האזרחי פועלים ערבים הובאו כדי לסייע בעבודת ההרס. במקביל להרס, הטיל האלוף בלוט צו שטח צבאי סגור על הגבעה לזמן ממושך בניסיון למנוע את הנוכחות היהודית על ההר.

ההרס הבוקר מגיע חודש בלבד לאחר פיגוע ירי שביצעו שני מחבלים מהכפר ביתא לעבר תושבים בגבעה. למעלה מ-15 כדורים נורו וחלפו בסמוך אליהם, אך בנס איש לא נפגע. זמן קצר לאחר מכן התרחשה פרובוקציית מסיק אלימה בשטח הגבעה, בהובלת ארגון "איגוד הוועדות החקלאיות" (UAWC) שהוכרז כארגון טרור, בה נפצע רועה צאן.