יאסר אבו-שבאב, מנהיג המיליציה שהתנגדה לחמאס בעזה, נהרג בחילופי אש ברצועה. גורם ביטחוני מסר היום (חמישי) כי נהרג בסכסוך בין חמולות בעזה.

מנגד, הרשתות החברתיות בעזה דיווחו כי אבו-שבאב חוסל יחד עם מספר מאנשיו במארב של חמאס.

גורם ישראלי טען כי אבו-שבאב פונה לבית החולים סורוקה וכי שם מת מפצעיו, בבית החולים הכחישו.

אבו שבאב סיפר בראיון שנתן לכאן חדשות בעבר כי אנשיו הם צעירים פלסטיניים מהרצועה שאינם משתייכים לשום רעיון מדיני או ארגוני. "טעמנו את המרירות והעוול שנגרמו לנו על ידי חמאס וקיבלנו על עצמנו להתמודד עם התוקפנות הזאת", אמר בריאיון. "נהפוך למשענת לעם שלנו כדי להסיר את העוול הזה". שבאב הדגיש: "אנחנו תומכים בכל (כוח) לגיטימי שיאמץ את הרעיון של הסרת העוול והשחיתות".

אבו שבאב הוסיף: "יש לנו צעירים ויש לנו צבא. אנחנו מבצעים אימונים בשטח. קיבלנו על עצמנו לפעול לשחרור העם מעוול ומאלימות. יש לנו כוח, ויהיו קורבנות ושפיכות דמים. אנחנו נשלם את המחיר כדי לשחרר את העם שלנו". אבו שבאב הדגיש: "אין מניעה מעימות ישיר עם חמאס ואין מניעה ממלחמת אחים, יהיה המחיר אשר יהיה".

הוא הבהיר כי ארגונו פועל בדרום הרצועה ובמיוחד ברפיח, ונמצא באזור שנמצא בשליטה מלאה של צה"ל. "אנחנו נעים בקלות רבה ברפיח אך יש אזורים נוספים בדרום הרצועה שאנחנו נעים בהם בזהירות. נכנסנו לח'אן יונס, לבית החולים נאסר - שהיו בעבר של חמאס - לא היה לנו ביטחון באזורים הללו כמו באזורים שנמצאים תחת שליטת צה"ל. נכנסנו לאזורים הללו וביצענו פעולות מעבר למצופה".

אבו שבאב טען כי לאחר שחמאס יסתלק מהשלטון, בשלב הבא ישלטו הכוחות העממיים. "בחמאס יודעים ומבינים את זה, הכוחות העממיים יהיו היורשים בעזה אחרי ריסוק ותבוסת חמאס".

אבו שבאב נשאל לגבי צו ההסגרה שחמאס הוציא נגדו, שקרא לו להסגיר את עצמו תוך עשרה ימים: "במקום שחמאס יפרסם הוראות לגבי מעצרים, שישפוט את מי שביצע את הפשע של 7 באוקטובר. הם הסיבה לצרה של העם הפלסטיני, לרדיפה של האזרחים ולהרג של החפים מפשע. הם צריכים להעמיד את עצמם למשפט ולא את שאר האנשים".

"בקשר אלי, האיום שלהם ומשפט הסרק שלהם לא הזיז אצלי דבר. חמאס זו רק אשלייה, בלון נפוח. חמאס נלחם על חייו, הוא הולך לעסקה שהיא בדרך האחרונה לסיום קיומו, סיום הארגון מבחינה מורלית ופיזית. מהבחינה הפיזית - אני ארדוף אותם".