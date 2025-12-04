ארגון AirHelp פרסם את דירוג חברות התעופה השנתי שלו המבוסס על ביצועים תפעוליים וחוויית נוסע.

קטאר איירווייז הוכתרה במקום הראשון עם ציון 8.16 מתוך 10. בארגון מציינים כי קטאר "חזרה לכבוש את הפסגה שאחזה בה בשנים 2023-2018, לאחר שנפלה למקום השני אשתקד".

במקום השני ניצבת איתיחאד איירווייז מאבו דאבי, שקפצה מהמקום ה-11 אשתקד לציון 8.07. את השלישייה המפתיעה סוגרת וירג'ין אטלנטיק, שעלתה בזינוק מרשים מהמקום ה-30 למקום השלישי עם ציון 8.03.

בהמשך הדירוג נמצאות קוואנטס האוסטרלית, KM מלטה איירליינס, איירומקסיקו, עומאן אייר, סעודיה, בריסל איירליינס ולוט הפולנית.

לפי AirHelp, חברת התעופה אל על דורגה במקום ה-27 מתוך 117 חברות תעופה שנסקרו. החברה זכתה לציון כללי של 7.28, לציון של 5.8 בעמידה בזמני המראה ונחיתה, בציון של 8.8 בחוות דעת של הנוסעים ובציון של 7.2 בטיפול בתביעות נוסעים.