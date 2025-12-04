תקיפת המחבלים ברפיח צילום: דובר צה"ל

בתחילת השבוע (ראשון) חיסלו כוחות אוגדת עזה (143) וחיל האוויר ארבעה מחבלים שיצאו מתוואי תת-קרקעי במזרח רפיח, במסגרת פעילות נרחבת נגד תשתיות הטרור של ארגון חמאס באזור.

לאחר פיענוח מודיעיני, מאשרים בצה"ל כי בין המחוסלים נמצאים בכירים בגדוד מזרח רפיח, שהיו מעורבים ישירות בתכנון הטבח בשבעה באוקטובר ובניסיונות לתקוף את צה"ל לאורך כל המלחמה.

המחבלים שחוסלו הם מחמד ג'ואד מחמד אלבואב, מפקד גדוד מזרח רפיח בחמאס, האחראי על תכנון הפשיטה הרצחנית לדרום הנגב המערבי; אסמאעיל כנאן עבד אלחי אבו־לבדה, סגן מפקד הגדוד, שעסק גם הוא בתכנון הפשיטה; עבדאללה ע'אזי אחמד חמד - מחבל בגדוד מזרח רפיח ומאבטח בחוליית המג"ד ובנו של ראזי חמד, בכיר הלשכה המדינית של חמאס ותופיק חאלד תופיק סאלם - מפקד פלוגה בגדוד מזרח רפיח.

מפקד גדוד מזרח רפיח שחוסל צילום: דובר צה"ל

מאז כניסת הסכם הפסקת האש לתוקף, הכוחות מכתרים את המרחב ומשמידים תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע, בסיוע של חיל האוויר. עד כה חיסלו צה"ל ושב"כ יותר מ-40 מחבלים במרחב מנהרות הטרור במזרח רפיח.