שבת הארגון השנתית של תנועת הנוער עזרא עומדת בפתח, ולירן גרוס, מזכ"ל התנועה, מגיע לאולפן ערוץ 7 לראיון בעיצומה של עשייה קדחתנית, בין לילות לבנים וסיורים בסניפים ברחבי הארץ.

השנה, תחת הנושא "תיתן אחרית לעמך", מבקשת התנועה להוביל את חניכיה למסע של התבוננות פנימית ולאומית, ולקחת אחריות פעילה על עיצוב העתיד. "השנה אנחנו רוצים לעסוק בלבנות את קומת העתיד שלנו", מסביר גרוס. "אנחנו לאחר שנים לא פשוטות ואנחנו רוצים לפעול, לחשוב איך נרצה שייראה העתיד ולקדם את זה".

גרוס מדגיש כי הנושא אינו עוסק בעתיד רחוק וערטילאי, אלא בכאן ועכשיו. "מה שלא נתחיל עכשיו כנראה כבר לא יקרה גם בעוד 15 שנים. צריך להתחיל לעבוד על הדברים כעת".

בתוך ההמולה של ההכנות, הוא מוצא רגע לעצור ולהתבונן ביופי של המסורת התנועתית, שנותרה חזקה ורלוונטית גם בעידן המסכים והטיקטוק. "עדיין צובעים קירות", הוא מאשר בחיוך, ומתאר את החוויה כהורה וכמחנך: "הילדים מאושרים. קורה כאן משהו חינוכי וגם אם מתלכלכים קצת מהצביעה אנחנו צריכים לשמוח על כך".

לדברי גרוס, הדור הצעיר, שגדל לתוך מציאות של מגפה, משבר חברתי ומלחמה, רחוק מלהיות שטחי או מנותק. "אני ממש חושב שזה דור שמחפש משמעות, צמא למשמעות. החבר'ה מחפשים לדבר על התיישבות, על חינוך ועל התורה. אני שומע מחניכים שפגשתי בעבר והיום הם כבר חיילים כמה הם הושפעו מהתנועה וכמה המשמעות של העשייה הולכת איתם".

תנועת עזרא, ששורשיה נטועים עוד בגרמניה שלפני קום המדינה, ממשיכה להתרחב ולהתאים את עצמה למציאות המשתנה. עם 20,000 חניכים ב-75 מוקדי פעילות, התנועה חרטה על דגלה את השילוב בין תורה לדרך ארץ ישראלית ואת הטיפוח של שכבת הנהגה.

גרוס מספר על תנופת בנייה של סניפים חדשים בדרום בעקבות המלחמה ועל התוכניות לעתיד הקרוב. "בשנה הקרובה נכוון צפונה. הצפון צריך את העזרה, צריך שנחזור אליו".

הוא מדגיש את היכולת של התנועה להתאים את עצמה לכל קהילה וקהילה, מהערים הגדולות ועד לשכונות וליישובים הקטנים, תוך הבנה של האתגרים הייחודיים לכל מקום.

לסיכום, המסר של לירן גרוס ושל תנועת עזרא לקראת שבת הארגון הוא ברור ואופטימי: מתוך האתגרים והקשיים צומחת הזדמנות לבנייה ולתיקון. הנוער הישראלי, חרף כל מה שעבר, מוכן ורוצה לקחת חלק בעיצוב המחר, והתנועה נמצאת שם כדי לתת לו את הכלים וההכוונה.