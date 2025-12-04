המשלחת הגדולה ביותר שנחתה בישראל מטעם ארגון FRIENDS OF ZION ומרכז מורשת ידידי ישראל תגיע מחר (שישי) לאתר שילה הקדומה - אירוע שייחשב לשיאו של שבוע סיורים אינטנסיבי ברחבי הארץ.

מדובר במפגן כוח דיפלומטי והסברתי בהובלת משרד החוץ, המהווה ציון דרך ביחס הרשמי ליהודה ושומרון.

במשלחת משתתפים יותר מאלף מנהיגים נוצרים ומשפיענים מארצות הברית, המייצגים עשרות מיליוני תומכי ישראל. במהלך הביקור בארץ סיירו חברי המשלחת באתר פסטיבל הנובה, בכותל המערבי ובהר הרצל, וכעת יגיעו לשילה הקדומה לסיור היסטורי שיכלול לימוד על האתר הקדום ותפילה משותפת למען מדינת ישראל.

בשנים האחרונות הפך האתר בשילה הקדומה לאתר מרכזי לאירוח משלחות רשמיות, ובין המבקרים בעבר היו יו"ר בית הנבחרים האמריקני מייק ג’ונסון ושגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, אמר כי "המשלחת העצומה שצפויה להגיע לבנימין הינה הוכחה נוספת לכך שיהודה ושומרון מפסיקה להיות החצר האחורית של מדינת ישראל, ומהווה את הבמה המרכזית שאליה מגיעים מנהיגים מרחבי העולם".

גנץ הודה לשר החוץ גדעון סער ולד"ר מייק אוונס על קידום הביקור והדגיש את החשיבות שבשילוב שילה הקדומה במסלולי הביקור הרשמיים. "אנחנו קוראים לממשלת ישראל להשלים את המהפכה שהתחלנו ולאמץ את המדיניות הזו גם לתחומים אחרים. בעינינו, כשם שכל ילד חייב לבקר בכותל - כך כל תלמיד צריך לבקר בשילה הקדומה".