צה"ל הציג למשפחתו של סמל יוסף חיים צבי סרלין ז"ל את ממצאי ועדת המומחים שמונתה לבחון את נסיבות מותו במהלך אימון קרב מגע ביחידה 504 בחודש מרץ.

התחקיר התבסס על בדיקת פקודות, נהלים, תיקי תרגיל, תשאול מפקדים וחיילים, ואיסוף עדויות מלוחמים שהיו נוכחים באירוע.

על פי הממצאים, יוסף ז"ל נפגע במהלך תרגיל כחלק מאימון רשמי בהכשרת הלוחמים. חרף ניסיונות להעניק טיפול רפואי במקום - נקבע מותו. מטעמי צנעת הפרט, פרטי הנסיבות הרפואיות אינם מפורטים.

ועדת המומחים קבעה כי באימון נמצאו שגיאות ותקלות מהותיות החורגות מההוראות המקצועיות. אופן ביצוע התרגיל עמד בניגוד לפקודות ובהפרה של הנחיות קצין חי"ר וצנחנים ראשי בתחום הכושר הקרבי. הוועדה ציינה כי היה מצופה מהמפקדים להפגין אחריות ומקצועיות רבה יותר הן בשלב ההכנה והן במהלך האימון.

האירוע מצוי גם בחקירת מצ"ח, אשר בוחנת את כלל נסיבות המוות. ממצאי החקירה יועברו לפרקליטות הצבאית ויוצגו למשפחה בשקיפות מלאה עם השלמתם.

בהתאם למסקנות הוועדה, אימץ האלוף את ההמלצות ונקבעו צעדים פיקודיים משמעותיים: ד’, מפקד יחידה 504 בדרגת תת־אלוף - קיבל הערה פיקודית. י’, מפקד מערך הלוחמים בדרגת סגן־אלוף - יעוכב בקידום למשך שש שנים. נ’, קצין בדרגת סרן - הודח מתפקידו ויעוכב לשנתיים מתפקיד פיקודי. ע’, קצין בדרגת סגן - הודח מתפקידו ויעוכב לשנתיים מתפקיד פיקודי. ת’, קצין בדרגת סגן - הודח מתפקידו ושוחרר מצה"ל.