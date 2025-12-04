התעשייה האווירית (IAI) זכתה במכרז של חיל האוויר המלכותי של תאילנד, במסגרתו תספק החברה את מערכת ההגנה האווירית המתקדמת "ברק MX", המערכת תגן על המרחב האווירי של כלל האזור מפני מגוון איומים, בהם כטב"מים, מטוסי קרב, טילי שיוט וטילים לטווחים של עד 150 ק"מ.

מנכ"ל התעשייה האווירית, בועז לוי, אמר כי "הזכייה במכרז זה מייצגת אבן דרך משמעותית עבור התעשייה האווירית במזרח אסיה, מעצם היותה של תאילנד מדינה מרכזית ומשפיעה באזור. מערכת ההגנה האווירית Barak MX תספק לתאילנד את יכולת ההגנה האווירית הראשונה אי-פעם לטווח בינוני, ותציע הגנה מקיפה מפני איומים בליסטיים ואוויריים כאחד.

ה-Barak MX נבחר לאחר שעמד בהצלחה בדרישות המחמירות של חיל האוויר התאילנדי ואף עלה עליהן, והוא מציע יכולות מתקדמות המתמקדות ברשת ויכולת פעולה הדדית עם מערכות פיקוד ובקרה מקומיות. אנו גאים להעמיק את שיתוף הפעולה שלנו ולעמוד לצד תאילנד, כשהיא משפרת את ארכיטקטורת ההגנה שלה עם יכולות מוכחות מהדור הבא", הוסיף.

המערכת שתסופק לתאילנד כוללת יחידת שליטה ובקרה (C2), מכ"ם רב משימתי (MMR), משגרים עם טילי קרקע-אוויר, רכב טעינה לטילים ורכב שירות לוגיסטי. כל רכיבי המערכת מותקנים על פלטפורמות ניידות בעלות עבירות גבוהה, ואלו מאפשרות פריסה והגעה לכשירות מבצעית בתוך דקות ספורות בלבד. המערכת מצוידת ביכולות מתקדמות להתמודדות עם לוחמה אלקטרונית ואיומי סייבר, לצד מערכת הדרכה ייחודית המדמה תרחישי קרב.