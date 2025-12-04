הצעת חוק חדשה של חבר הכנסת צבי סוכות (הציונות הדתית) מבקשת לבצע עדכון נרחב לחוק זכויות היוצרים, בדגש על תמונות וצילומי וידאו. ההצעה נועדה לשנות את אופן קביעת הפיצויים בגין הפרת זכויות, תוך יצירת מסגרת משפטית ברורה והוגנת יותר.

על פי דברי ההסבר להצעה, המנגנון הנוכחי מנוצל לעיתים לתביעות סדרתיות נגד אזרחים שהעלו תמונות בתום לב. למרות שלא נגרם נזק ממשי או שהייתה כוונה מסחרית, הם נדרשו לשלם עשרות אלפי שקלים - מצב שדורש תיקון מהותי בחוק.

החוק המוצע מציע לחייב את בית המשפט לבחור באחד משלושה מסלולי פיצוי בלבד: פיצוי לפי נזק ממשי שהוכח, השבת רווחים שהופקו מההפרה, או תשלום תמלוג שהיה משולם לו נעשה שימוש בהסכמה.

בנוסף, יובאו בחשבון שיקולים ברורים כגון היקף ההפרה, משכה, תום הלב של המשתמש, והצורך בהרתעה מידתית.

בנוסף לכך, ההצעה מבקשת להסדיר לראשונה את זכותו של אדם להשתמש בתמונה שבה הוא מופיע לצרכיו האישיים, ללא צורך באישור הצלם. בכך מוסר החשש מתביעות בשל שימוש פרטי בתמונות, והוגדר כי מדובר ב"שימוש הוגן" שאינו מפר את זכויות היוצרים.

ההסבר להצעת החוק מדגיש את הקושי שנוצר במציאות שבה תמונות הן חלק בלתי נפרד מהתקשורת היומיומית ומהזהות האישית. לדברי סוכות, נדרש שינוי שיאפשר לאזרחים שליטה בסיסית על תצלומיהם, תוך שמירה על זכויות הצלמים ומניעת פגיעה לא מידתית ביצירתם.