כבר 26 שנה שהרב שאול עבדיאל עוסק בסוגיית גיוס חרדים במסגרת עמותת נצח יהודה - מהעמותות המרכזיות שפועלות לשילוב חרדים בצה"ל. על רקע הדיון סביב הצעת חוק הגיוס, מתריע הרב עבדיאל באולפן ערוץ 7 כי המדינה חוזרת אחורה ומחמיצה הזדמנויות.

לדבריו, "אנחנו נמצאים היום במציאות בלתי אפשרית שבה לא עשו הסדרה לנושא חוק הגיוס. חזרנו שנים אחורה לקום המדינה, עם חוק גיוס לכולם ובלי הסדרה".

על אף שהחוק המתגבש לא יהיה מושלם - לדבריו הוא הכרחי: "החוק הזה, שעכשיו מדברים עליו, הוא לא יהיה מושלם. אף פעם אין מושלם. אבל הוא יהיה חוק שחייבים לעשות אותו בהקדם האפשרי".

הרב עבדיאל מבהיר כי עמותת נצח יהודה תומכת בלומדי התורה, אך יש רבים שאינם חלק מהם: "אנחנו חושבים שכל מי שיושב ולומד תורה לא צריך לגייס אותו ויש כאלה, ברוך השם, עשרות אלפים. אבל יש גם עשרות אלפים שלא יושבים ולומדים תורה כל היום ואותם צריך לגייס".

לדעתו, נדרש תהליך עמוק ואיטי שמותאם לצעיר חרדי, ולא מהלך כפוי. "כדי שנער חרדי יעבור מהחינוך שבו הוא חונך, שלא מתגייסים לצבא, חייב להיות תהליך. בשביל זה צריך לבנות תוכנית ממשלתית שתקדם חינוך והבנה איך מביאים את אותו נער".

הרב מציין כי כיום העמותה פועלת כמעט לבדה בתחום. "אנחנו עושים את זה היום כמעט לבד ונעזרים בפילנטרופים. מדינת ישראל לא בנתה עד היום תוכנית כלכלית בנושא".

במהלך השתתפותו בדיוני ועדת חוץ וביטחון, הציג שלושה תיקונים קריטיים שצריכים להיכלל בחוק: הסדרת מעמד ישיבות ההסדר החרדיות והמכינות, עיגון נהלים ברורים בשיתוף הממשלה, והכנסת ליווי רבני קבוע כחלק מהמסגרת.

מה שמעכב את השינויים הוא, לדעת הרב עבדיאל, התמקדות בדיונים במקום בתוצאה. "ככל שדנו יותר - התגייסו פחות. אני אוהב להמשיל את זה לכוס קפה שחור - אם מערבבים את הקפה - הכל עולה. תנו למים קצת לשקוע ולהירגע - אתם תראו שיתגייסו".

הרב עבדיאל טוען כי לאחר השבעה באוקטובר הייתה תחושת שינוי גם בקרב הציבור החרדי, אך היא לא נוצלה. "משהו זז בתוך החברה לכיוון חיובי. היו לא מעט אנשים שממש ביקשו להתגייס. הייתה פה הזדמנות לשבור איזושהי תקרת זכוכית, לתת איזושהי לגיטימציה ואני חושב שפספסנו את התהליך הזה".

הוא מציין את המוטיבציה הפנימית של המלש"בים החרדים. "הבחור מגיע מאיזשהו מקום פנימי. הרבה מהחבר'ה שמגיעים הם נשמות גדולות".