תת-אלוף טל פוליטיס הוא המועמד המוביל לתפקיד המזכיר הצבאי הבא של ראש הממשלה, כך לפי קצינים בכירים במטכ"ל שצוטטו ב'וואלה'.

מינויו צפוי לצאת אל הפועל ברגע שהאלוף רומן גופמן יאושר לתפקיד ראש המוסד, מהלך שצפוי להביא לשורת מינויים נוספים בצמרת הביטחונית.

פוליטיס גדל בנווה דקלים שבגוש קטיף, זכה בנעוריו בחידון התנ"ך העולמי ולמד בפנימייה הצבאית אור עציון. הוא התגייס לשייטת 13 והתקדם בה עד שהפך לאחד ממפקדיה הבולטים.

בהמשך שימש בתפקידי פיקוד בכירים ובהם מפקד חטיבה 55, מפקד בסיס חיפה של חיל הים, מפקד מספן ים ומפקד מספן המטה - תפקיד הנחשב לשני בחשיבותו בחיל הים.

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר מעוניין למנותו לתפקיד הנספח הצבאי בוושינגטון, ראש הממשלה ושר הביטחון תומכים במינויו של תת-אלוף גיא מרקיזנו, המשמש כיום כמזכירו הצבאי של שר הביטחון.

הרמטכ"ל מצדו, כך לפי הדיווח, מתנגד למינוי מרקיזנו לנספח בוושינגטון וסירב להכליל את שמו באשכול המועמדים. בעקבות המחלוקת, נעצרו מינויים בכירים נוספים במטה הכללי ונוצר קיפאון סביב איוש תפקידי מפתח.