מעמד השבת הכספים ללא קרדיט

סיפור יוצא דופן של יושר והנהגה הלכתית מרגשת התרחש היום (חמישי) בבני ברק, כאשר אברך מכולל סלבודקה השיב סכום של 150 אלף שקל במזומן למוכרת הדירה שממנה רכש את הנכס.

האברך רכש לאחרונה דירה ישנה מאישה תושבת הוד השרון, ששימשה בעבר את אחיה החולה. לאחר פטירתו, חזרה הדירה לרשותה ונמכרה לאברך. במהלך עבודות השיפוץ, התגלה סכום כסף גדול - מוסתר היטב בתוך אחד מקירות הדירה.

עוד באותו נושא: הרב סילמן: תברחו מהפגנות כמו מאש

מול התגלית התעוררה שאלה הלכתית מורכבת: האם הכסף שייך לאח שחסך אותו ולא הזכיר זאת בצוואתו, או שמא הוא שייך לבעל הדירה החדש על פי העיקרון התלמודי של "יאוש שלא מדעת".

הרב סילמן פסק כי על פי ההלכה, יש להשיב את הסכום המלא למוכרת שלא ידעה על קיומו. היום נערך מעמד מיוחד במעונו של הרב, שבו הושב הכסף לאישה, בנוכחות חברים מהכולל וקרובים.

האישה, שאינה דתייה, התרגשה מאוד מהמעמד ופרצה בבכי ושאלה את הנוכחים "מדוע לא מדווחים על דברים טובים בתקשורת".

הרב סילמן בירך את האברך, ואמר כי בזכות מעשהו יזכה לשפע ברכה בביתו ובנים ובנות הולכים בדרך התורה והמצוות.