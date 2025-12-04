נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית נאם בכנס העמותה למשפט ציבורי, והתייחס למתקפות המילוליות נגד שופטים, לפגיעה בעצמאות השיפוטית ולהתנהלותו של שר המשפטים יריב לוין כלפי הרשות השופטת.

הוא התייחס בהרחבה לביקורת המופנית נגד מערכת המשפט: "כמי שעומד בראש הרשות השופטת, אבקש להבהיר ולחדד: ביקורת על מערכת בתי המשפט היא לגיטימית ואף הכרחית. במשטר דמוקרטי אמיתי, אף רשות שלטונית אינה פטורה מביקורת ומפיקוח על עשייתה".

עמית התריע על תופעה הולכת ומתרחבת של מתקפות אישיות: "לעתים נדמה כי השיח המשפטי הענייני מצוי בסכנת הכחדה, ואת מקומו תפסה רדיפה פופוליסטית ומסוכנת אחר השופט עצמו".

בהמשך הוסיף: "כאשר הופכים אדם לסמל של קבוצה מסוימת, ומתעלמים מנימוקי ההחלטה או מפסק הדין לגופו, מותר הרסן למתקפה אישית כלפי השופט".

הנשיא מתח ביקורת חריפה על שר המשפטים, שלדבריו מחרים את מערכת המשפט: "החרם הוא על מערכת השפיטה כולה ועל תפקידה בחברה דמוקרטית. מזה כשנה וחצי מחרים שר המשפטים את מערכת המשפט, ובכך מחרים את הציבור הישראלי שפונה לערכאות".

הוא פירט את עיכוב המינויים במערכת המשפטית: "בין היתר, שר המשפטים מסרב לקדם הקמת ועדת איתור למינוי נשיא לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד. ובעת הזו חסרים במערכת לא פחות מתשעה-עשר סגני נשיאים".

על אי מינוי שופטים עמיתים אמר: "שבעה-עשר תקני שופטים עמיתים. אינם מאוישים עקב סירובו של השר. מי שטוען שמחסור של שבעה-עשר שופטים 'לא משפיע על האזרח' - או שאינו מבין את העומס העצום על מערכת בתי המשפט, או שהשירות לאזרח פשוט לא מעניין אותו".

הנשיא חתם בדברים אופטימיים ברוח תקווה: "אני רואה בתקווה כלי עבודה - שלי, ושלנו. עלינו להקפיד שבית המשפט יישאר 'תיבת נוח' של שפיות". וסיים באמירה: "יש תקווה והיא תנצח".