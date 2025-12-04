חבר הכנסת צבי סוכות הגיע השבוע לביקור ראשון בקהילה הדתית בכפר ורדים שבגליל המערבי, כחלק מסבב מפגשים עם קהילות יהודיות ודתיות בערים וביישובים מעורבים.

במהלך הביקור נפגש סוכות עם משפחות, רב הקהילה ונציגי הציבור המקומי, ושמע מקרוב על האתגרים עמם מתמודדים התושבים - ובראשם האתגר המרכזי: חיזוק ההתיישבות היהודית וייהוד הגליל בפועל.

במסגרת הביקור נפגש ח"כ סוכות גם עם ראש המועצה, אייל שמואלי, והשניים דנו באפשרויות המעשיות לחיזוק יהוד הגליל וקליטת משפחות יהודיות מכלל הקהילות לכפר ורדים. ראש המועצה הציג בפניו את האתגרים החמורים שנוצרו בעקבות המלחמה והעובדה שהיישוב היה בקו העימות בשנתיים האחרונות - אתגרים ביטחוניים, קהילתיים וכלכליים כאחד - והדגיש כי ללא צעדים ממשלתיים משמעותיים, קשה יהיה להביא משפחות חדשות ליישוב.

בפגישות עלה בצורה בולטת נושא הטבת המס לכפר ורדים, כאשר הודגש כי כפר ורדים הוא היישוב היחיד מבין היישובים המוגדרים כמאוימים מגבול לבנון שאינו זכאי כיום להטבת מס.

מצב זה פוגע באופן ישיר ביכולת להתחרות על קליטת משפחות צעירות, חוסם הגירה חיובית ליישוב, ומחליש בפועל את מאמצי יהוד הגליל.

ח"כ סוכות, העוסק בימים אלו בקידום הטבות מס ליישובים מאוימים ביהודה ושומרון, ציין כי קיים כאן עיוות משמעותי שיש לתקנו, והשניים סיכמו על המשך שיתוף פעולה לקידום המהלך גם עבור כפר ורדים.

מצידו העלה ח"כ סוכות צרכים מרכזיים של הקהילה הדתית כחלק מתהליך טבעי של התבססות והתעצמות, ובהם פתיחת גן ילדים דתי עבור ילדי הקהילה והקמת בית כנסת נוסף בשכונה החדשה הגובלת בינוח, אשר החלה לאחרונה לקלוט משפחות דתיות ומסורתיות - מהלך נוסף המחזק את האחיזה היהודית בצפון.

בדבריו הדגיש ח"כ סוכות: "ייהוד הגליל הוא משימה לאומית מהמעלה הראשונה. בלי חיזוק ההתיישבות היהודית כאן - נאבד את הגליל. כפר ורדים היא נקודה אסטרטגית במאבק הזה, ואנחנו נפעל לסייע לה בכל הכלים - חוקיים, תקציביים והתיישבותיים".

נציגי הקהילה הודו לח"כ סוכות על הביקור, על ההתייחסות הרצינית לנושא יהוד הגליל ועל המחויבות המוצהרת לקידום הטבות מס, מוסדות חינוך ותשתיות קהילתיות - כתנאי בסיסי להמשך חיזוק ההתיישבות היהודית בצפון וסיכמו על המשך שיתוף הפעולה.