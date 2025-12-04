ביום שני האחרון התקיים בכנסת כנס השדולה ללימוד תורה לנשים, שנועד להיות אירוע חגיגי אך הפך במהרה לדיון חירום על עתיד המדרשות ועל חוסנו של העורף הישראלי.

האירוע נערך ביוזמת ח"כ מיכל וולדיגר ובשיתוף פורום המדרשות בראשות הרבנית הדסה חיימוביץ, וחשף את הפער שבין הצלחה חינוכית לקושי קיומי מתמשך.

הרב יוסף חכים, ראש מדרשת "תאירי" בבאר שבע, השתתף בדיון לאחר שירות מילואים מצטבר של למעלה מ-700 ימים. בדבריו ציין, "מדרשות השילוב נמצאות רגע לפני קריסה. חייבים לדאוג לשמר את התקציב שהתחילו השנה, אחרת המפעל הזה בסכנה". לדבריו, יש קשר ישיר בין חוסן לאומי להמשך פעילותן של המדרשות.

את העוצמה החינוכית של המדרשות המחיש הרב יוסף צבי רימון באמצעות סיפור אישי מטלטל: "המדרשה משמעותית - היא בונה בנות שיודעות מה נכון לבית ולעם ישראל ברגעי האמת. לדוגמה, התקשרה להתייעץ איתי בוגרת מדרשה אם לספר לבעלה שנכנס לעזה על ההיריון שגילתה".

ח"כ מיכל וולדיגר אמרה, "המדרשות בישראל הן דבר חסר תקדים בחברה היהודית. העובדה שיש בנות שבוחרות לעצור הכל, לשבת ולקבל תוכן רוחני שילווה אותן לכל החיים".

בין המשתתפים באירוע נרשמה נוכחות של אישי ציבור רבים, בהם השרה אורית סטרוק, ח"כ לימור סון הר-מלך, ח"כ משה סולומון, שולי מועלם, הרבנית יפה וולף, הרבנית ד"ר חנה קטן, רחל פדור, צבי צויבל, ניר אורבך ונציגי החמ"ד והמכללות.

צבי צויבל, מנכ"ל מפעלות הציונות הדתית, קרא לחברי הכנסת לנקוט יוזמה: "לא צריך לרדוף אחריכם - תרוצו אתם אחרי השליחות".

במהלך פאנל מיוחד שהוקדש לבוגרות המדרשות, העידו המשתתפות על תרומת המדרשות לחייהן האישיים והלאומיים - תחושת שייכות, קהילה מחוברת וכלים לצמיחה משמעותית שהפכו קריטיים במיוחד בשנת המלחמה.