המחאה של יוזמות שרה צילום: באדיבות המצלם

פעילי תנועת "יוזמות שרה", תנועה הפועלת להוצאת האויב הערבי מהארץ, הקימו מיצג מחאה סמוך למעבר ארז. המיצג הוקם בדרישה מנבחרי הציבור לפעול להוצאת הערבים מעזה ומכל הארץ.

הפעילים הגיעו למקום מצוידים ברכב עם נגרר מלא במזוודות, המיועדות לדבריהם לעזתים. לדבריהם, המיצג נועד להמחיש את הצורך בפעולה ממשלתית רחבה בנושא.

פעילי התנועה אמרו, "כדי שלא נעבור טבח נוסף, כדי שנוכל לחיות בארצנו בבטחון, חייבים להוציא מכאן את האויב הערבי", והוסיפו, "אנחנו חייבים לקחת אחריות על האירוע ולפעול בכל דרך כדי להוציא אותם, הם לא ילכו".