בסרטון חדש שפורסם בימים האחרונים בערוץ היוטיוב של ישיבה יוניברסיטי (YU), משתף הרב צבי שכטר, מראשי הישיבה, זיכרון אישי על גאונותו של הרב אשר אליעזר כהנא שפירא ז"ל - דיין בבית הדין הרבני הגדול, חבר מועצת הרבנות הראשית ובוגר ישיבת מרכז הרב.

הרב שפירא, שהיה אחיינו של הרב הראשי לשעבר הרב אברהם שפירא, מתואר בדברי הרב שכטר כבעל בקיאות נדירה: "הוא היה בקי לא יאומן... הוא היה בקי פנטסטי... בקי בהכל... הוא נהג לומר את הדברים הכי 'משוגעים'. היינו אומרים לו: זה לא שפוי... לא יאמן, לא יאמן".

לדבריו, כשהיו שומעים ממנו רעיון שנשמע תמוה, היה מגיב מיד: "הנה, זה כתוב פה ופה", ופותח את המקור המדויק שהביא לדבריו.

עוד סיפר הרב שכטר כי הרב ד"ר נחום לאם, שעמד אז בראש YU, ביקש מהרב שפירא ללמד שנה בישיבה.