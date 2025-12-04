תומס אדזגאוסקס, קצין לשעבר בחטיבת גבעתי שלחם בקרבות בכפר עזה בשבעה באוקטובר, הלך אתמול (רביעי) לעולמו בנסיבות טרגיות. גופתו נמצאה בפארק "עד הלום" שבאשדוד.

אדזגאוסקס שוחרר מצה"ל בחודש אפריל 2024 בעקבות פציעה נפשית ממנה סבל לאחר הלחימה ברצועת עזה.

בתקופה האחרונה היה מצוי בתהליך הכרה כנכה צה"ל באגף השיקום של משרד הביטחון, וקיבל טיפול פסיכולוגי ופסיכיאטרי.

בימים שקדמו למותו השאיר אדזגאוסקס מכתב שבו תיאר את הקשיים הנפשיים שנשא מאז אירועי השבעה באוקטובר.

בין היתר הוא כתב: "מאז ה-7 באוקטובר אני לא אותו אדם. אני מרגיש שהחיים שהיו לי נלקחו ממני. ניסיתי להיות חזק, ניסיתי להמשיך אבל אני מרגיש שהפסדתי את הקרב הזה. אני אוהב אתכם, אבל אני כבר לא מצליח להמשיך ככה".