נתניהו: "זהו משפט הבאגס באני" ללא קרדיט

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (חמישי) סרטון באנגלית, שבו התייחס למשפטו ותקף את הפרקליטות. במהלך הסרטון, התייחס נתניהו לעבירות בהן הוא מואשם בתיק 1000, וכינה את ההליך כולו "משפט הבאגס באני".

"אני מואשם בקבלת סיקור תקשורתי חיובי מאתר אינטרנט מדרג שני", טען נתניהו, "וזה נחשב ל'שוחד'. אבל כשהמשפט התקדם, התברר שלא קיבלתי סיקור חיובי - אלא שלילי במיוחד, מהגרועים בישראל".

לדבריו, השופטים בתיק קראו כבר לפני שנתיים להסיר את סעיף השוחד, אך הפרקליטות סירבה. "כן, זה משפט פוליטי", טען, "הם לא מחפשים צדק - הם רוצים להוציא אותי מהשלטון".

בהמשך הסרטון, התייחס נתניהו לפרטי כתב האישום ואמר כי מדובר בטענות "מגוחכות", כשהבולטת בהן היא קבלת בובת באגס באני מארנון מילצ'ן לפני 29 שנה. "באמת, זה האישום. מהיום זה ייקרא משפט הבאגס באני", אמר.

בנוסף התייחס למתנות נוספות, ובהן סיגרים ממילצ'ן, וטען כי כל ההליך כולו מתנהל על רקע "האשמות מגוחכות". לדבריו, המשפט מתנהל כבר ארבע שנים וצפוי להימשך שנתיים עד שלוש נוספות, ובינתיים הוא נדרש להגיע לבית המשפט שלוש פעמים בשבוע.

"זו פארסה שפוגעת במדינה", סיכם נתניהו, "יש לנו דברים חשובים יותר לעשות - הסכמי שלום, בינה מלאכותית, חדשנות. אבל במקום זה, אנחנו עוסקים בבאגס באני וסיגרים".