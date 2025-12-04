מי היה מאמין. הפעם האחרונה בה הניפה מכבי ת"א גביע אירופי עם זכיה במפעל הכדורסל היוקרתי ביותר באירופה, היורוליג, הייתה ב-2014, עונה שבאמצעה כמעט פיטרה מכבי את מאמנה אז דייויד בלאט.

אז, לאחר ששרד בלאט כמאמן כשחרב הפיטורים מונחת על צווארו, יצאה מכבי לריצה גדולה שהסתיימה עם התואר הגדול מכולם. האם כך יקרה גם העונה? ספק רב, אך הערב (חמישי) הפתיעה מכבי כשניצחה בחוץ בהפרש דו-ספרתי את ז'לגיריס קובנה הליטאית מצמרת טבלת היורוליג במשחקה ההגנתי הטוב ביותר מזה שנים.

היה זה במשחק שהתקיים בליטא במסגרת המחזור ה-14 ביורוליג, כאשר מכבי הגיעה אליו עם מאזן של 10 הפסדים ו-3 ניצחונות בלבד במפעל הכדורסל היוקרתי וכשהיא ניצבת במקום ה-19 ולפני אחרון בטבלת היורוליג.

הליטאים מנגד הגיעו למשחק כשהם במקום הרביעי עם מאזן של 8 ניצחונות ו-5 הפסדים בלבד ונדמה היה כי התוצאה ידועה מראש.

מה שהחל עם ריצת 8:0 ברבע הראשון של מכבי, לא בישר על מה שעתיד לקרות כאשר מכבי ירדה ביתרון 22:14 לאחר 10 דקות ראשונות של משחק.

לוני ווקר שבעונה שעברה שיחק מספר משחקים במדי ז'לגיריס, פתח את הנצרה והחל לצלוף ועם 11 נקודות רצופות שלו בתוך דקה אחת ושבע שניות, מכבי ברחה ליתרון שיא בן 20 נקודות, עם 49:29. להפסקה ירדה מכבי עם יתרון 51:30 מפתיע, כזה שהיה לשיא עונתי עבורה בכל הקשור לספיגת נקודות.

ברבע השלישי הצליחה הקבוצה המקומית מילטא לצמק מעט את התוצאה, אך לא באמת היוותה יריבה לקבוצה הצהובה מת"א, שברבע אחרון חזרה לשלוט ולרוץ. זה נגמר עם 83:65 לזכות מכבי שהציגה את ההגנה הטובה ביותר שלה מאז 2023 והשני בטיבו תחת אימונו של עודד קטש, כשבמרץ 2023 עצרה מכבי של קטש את אנדולו אפס על 64 נקודות.

בכך למעשה מכבי לא רק משפרת את מאזנה ביורוליג ונותנת אוויר וחמצן למאמנה עודד קטש בתפקידו ומעט נחת לאוהדים שבוע לפני החזרה לישראל, אלא גם שומרת על המאזן מול הליטאים שעומד על 1:4 לזכות הקבוצה הישראלית במשחקים מול הליטאים. מכבי תצא לדרך חדשה?