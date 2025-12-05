משרד התקשורת הודיע על דחיית המועד לסיום התמיכה ברשתות הסלולר מדור 2 (GSM) ודור 3 (UMTS) בישראל. לפי התוכנית המקורית, הרשתות היו אמורות להיסגר עד סוף שנת 2025, אך המועד נדחה לתחילת פברואר 2026.

המשרד נימק את הדחייה במציאות מורכבת בשטח, ובראשה הקושי במעבר של מאות אלפי משתמשים למכשירים תומכי דור 4. ההערכה היא שכ-100,000 מכשירים כשרים בישראל אינם תומכים בדור 4, דבר שעלול היה להביא לניתוק המוני של אזרחים משירותי תקשורת בסיסיים.

כדי לאפשר מעבר הדרגתי, נקבע כי מפברואר 2026 יפנו חברות הסלולר רק את התדרים הנמוכים (800 ו־900 מגה-הרץ) של הרשתות הישנות. לעומת זאת, תתאפשר המשך הפעלה של הרשתות בתדרים הגבוהים, לפי שיקול דעתן העסקי של החברות.

במשרד מדגישים כי משמעות הפסקת הפעולה של התדרים הנמוכים היא פגיעה משמעותית ביכולת הקליטה בתוך מבנים ובאזורים עם כיסוי חלקי. תוצאה זו צפויה לעודד את המעבר לדור 4, שכן מכשירים ישנים יתקשו לתפקד באופן סדיר.

המשרד גם נדרש לתת מענה למכשירים שאינם טלפונים סלולריים - כגון שערים חשמליים, מערכות השקיה ואיתור רכבים - אשר נשענים על טכנולוגיות דור 2 ודור 3. נוסף על כך, התברר כי גם מכשירים התומכים בדור 4 מבצעים לעיתים חיוג לשירותי החירום דרך תדרים ישנים.

לאור צרכים ביטחוניים והצורך להבטיח רציפות בשירותי החירום, הוחלט כי תוקם רשת ביטחון ייעודית אשר תמשיך לפעול על תדרי דור 2 ו־3 עד לסוף שנת 2028. רשת זו תשרת שיחות חירום ומכשירים שאינם טלפונים בלבד.