משמרות המהפכה של איראן פתחו היום (חמישי) בתרגיל ימי רחב היקף במימי המפרץ הפרסי.

על פי ההודעה הרשמית, מטרת התרגיל היא להציג את "רוח ההקרבה וההתנגדות" של הכוחות האיראניים מול כל איום נגדם.

סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" דיווחה כי במהלך התרגיל שיגרו כוחות משמרות המהפכה אזהרה תקיפה לעבר ספינות אמריקניות שהיו באזור. על פי הדיווח, הודגש כי בידי איראן "היכולת להגן על המים הטריטוריאליים שלה".

התרגיל כולל שימוש במערכות הגנה אווירית מתקדמות, המתוכננות לפעול גם בתנאים של לוחמה אלקטרונית. הדיווחים מציינים כי מערכות אלו נעזרות בטכנולוגיות של בינה מלאכותית, הן לאיתור מטרות ימיות ואוויריות והן לשיגור מדויק של טילים לעברן.

בין המערכות המופעלות בתרגיל נכללים גם טילים וכטב"מים המצוידים ביכולות מתקדמות לזיהוי, מעקב והשמדה של מטרות בזמן אמת, תוך הסתמכות על אלגוריתמים של למידת מכונה ובינה מלאכותית.

לפי "תסנים" וגורמים נוספים בתקשורת האיראנית, התרגיל נושא מסר כפול: מחד - הצגת "שלום וידידות" כלפי מדינות האזור, ומאידך - איום ברור ומרתיע כלפי יריבים פוטנציאליים, ובראשם ארצות הברית.