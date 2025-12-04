בשבוע הבא תעשה הפועל ירושלים היסטוריה ישראלית כשתהיה הראשונה לארח משחק במסגרת אירופית לראשונה בישראל מאז טבח השבעה באוקטובר.

רגע לפני, הערב (חמישי) אירחה הקבוצה האדומה מהבירה את ונציה האיטלקית למשחק במסגרת המחזור התשיעי של היורוקאפ, מפעל הכדורסל השני בחשיבותו באירופה, באולמה הביתי הזמני שבבלגרד.

האדומים מהבירה רצו להיפרד בטעם טוב מהמקום שאירח אותם, וכך עשו כשהביסו את האיטלקים בתוצאה 66:98.

ירושלים שהגיעה למשחק הערב מהמקום השני בבית א', עם מאזן של שישה ניצחונות ושני הפסדים, הסתדרה גם ללא נמרוד לוי וג'סטין סמית' שטרם החלימו מהפציעות, כאשר קאדין קרינגטון צלף מחוץ לקשת, יובל זוסמן הצטרף ולקראת הסיום גם ג'ארד הארפר חגג.

זה נגמר עם יתרון בן 21 נקודות בירידה להפסקת המחצית, כאשר המחצית השניה הייתה זהה ולמעשה הייתה לפרוטוקול בלבד.

בסיום ירושלים מביסה ומשיגה ניצחון שישי ברציפות במפעל הכדורסל האירופי השני בחשיבותו וחוזרת לישראל בטעם טוב ויכולת נהדרת. עם התמיכה מהקהל המקומי, זה עוד יכול להסתיים עם תואר.