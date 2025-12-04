אל משחקה הערב (חמישי) בבוטבגרד ארנה שבבולגריה, במסגרת המחזור ה-14 של מפעל היורוליג היוקרתי, הגיעה הפועל תל אביב מהמקום הראשון במפעל הכדורסל היוקרתי ביותר באירופה.

האדומים מת"א שהגיעו למשחק עם מאזן של 9 ניצחונות ו-4 הפסדים, אירחו באולמם "הביתי" הזמני את וילרבאן הצרפתית, נועלת טבלת היורוליג עם מאזן של 3 ניצחונות בלבד ו-10 הפסדים, למשחק קצוות. גם היא לא האמינה שזה יהיה לה קשה עד כדי כך.

הפועל פתחה את המשחק היטב כשאט-אט החלה לצלוף ולברוח ולאחר 10 דקות ראשונות של משחק הובילה ב-10 נקודות הפרש.

ברבע השני ההפרש כבר עלה ותפח והגיע ל-15 נקודות, אך הצרפתים מיאנו להרים ידיים ולאחר הפסקת המחצית כבר הפכו את התוצאה.

לרבע האחרון והמכריע ירדו השתיים עם שיוויון 64:64. אף אחד לא האמין שהפועל לא תצליח להחזיר לעצמה את היתרון מהר.

דווקא הראשונים לברוח היו האורחים מצרפת שניצלו החטאות של האדומים מת"א וכוכבם הגדול ננדו דה-קולו סחב אותם לבדו להפרש שיא בן 11 נקודות.

או אז התעוררו שחקני הפועל ת"א ובראשם מי אם לא אנטוניו בלייקני.

7 נקודות מהירות בתוך פחות מדקה, הגנת ברזל ושלשה של בלייקני, הוציאו לצרפתים את כל הרוח מהמפרשים ולא הותירו להם אפילו תקווה קטנה.

זה נגמר עם 80:87 להפועל ת"א שניצלת מהפסד מביך ובעיקר שומרת על המקום הראשון בטבלת היורוליג היוקרתית עוד מחזור משחקים נוסף.