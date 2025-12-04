צה"ל פרסם הערב (חמישי) את רשימת המינויים החדשים שאושרו בדיון איוש שהתקיים בראשות הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר.

המינויים כוללים שורת תפקידי פיקוד, מטה, תיאום, וטכנולוגיה - ויובאו בקרוב לאישור שר הביטחון ישראל כ"ץ.

בין המינויים הבכירים: תת-אלוף אהוד ביבי ימונה לקצין תותחנים ראשי. אלוף-משנה (מיל') גרמן גילטמן ימונה למפקד המרכז למפקדות בזרוע היבשה ויועלה לדרגת תת-אלוף. אלוף-משנה א' ימונה לראש להק הגנת גבולות בחיל האוויר, ויועלה גם הוא לדרגת תת-אלוף.

בקרב אלופי המשנה: אל"מ נ' ימונה למפקד יחידה 504 באגף המודיעין, אל"מ ב' למפקד מחוז דרום בפיקוד העורף, ואל"מ ג' ישמש מדריך בקורס פיקוד ומטה במכללות הצבאיות. אל"מ משה שוורץ ימונה לראש מחלקת תאוצה באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, ואל"מ כ' לראש מחלקת עומק בחיל האוויר. אל"מ ענאן חמדאן ימונה לראש מנהלת התיאום והקישור במתפ"ש, אל"מ ארז שבתאי יכהן כקצין האג"ם של מפקדת CMCC, ואל"מ פז גדיה ימונה למפקד מחוז צפון בפיקוד העורף.

בדרגת סגן-אלוף שקודמו לאלוף-משנה: סא"ל גיא מדר יפקד על חטיבת יואב (406) בעוצבת אדום. מדר נפצע במהלך היתקלות עם מחבלים בשבעה באוקטובר בזמן ששירת כמפקד יחידת הסיור המדברית.

סא"ל א' ימונה לסגן מפקד עוצבת הפלדה, סא"ל ה' לסגן מפקד עוצבת אדום, וסא"ל מ' לסגן מפקד עוצבת געש. סא"ל כארם נבואני ימונה לסגן מפקד עוצבת המפץ, סא"ל דביר עלמי לסגן מפקד אוגדת איו"ש (877), וסא"ל מתתיהו שבח יכהן כראש מטה אוגדת איו"ש.

עוד מונו בדרגה זו: סא"ל א' יפקד על מרכז האש הפיקודי בפיקוד הדרום, סא"ל י' תכהן כמפקדת המכללה למקצועות העורף האזרחיים, וסא"ל ע' ימונה לעוזר המזכיר הצבאי למודיעין של ראש הממשלה.

בקרב מפקדים ומפקדות בגופי מטה ולוגיסטיקה: סא"ל נוריאל פדידה יעמוד בראש מחלקת מידע ומחקר במתפ"ש, וסא"ל סארי עאמר יעמוד בראש מחלקת אזרחית. סא"ל שירי חלפון תכהן כראש מחלקת מילואים ותכנון בזרוע היבשה, וסא"ל רעות דרעיחמצני תתמנה למפקדת קריית ההדרכה. סא"ל טלעת דאהר ימונה לראש מחלקת שוה"ם ותשתיות באט"ל, סא"ל אביטל ברון תשמש סגנית לראש אגף ההנדסה והבינוי, וסא"ל גיא יצחק ימונה לראש מחלקת הפעלה במרה"ס.

בתחום מערך הקשר, התקצוב והתחזוקה: סא"ל אורן צבר יכהן כקצין אג"ם של הגיס הצפוני (479), סא"ל מאיר רביבו ימונה למפקד מרכז הקשר הפיקודי בפיקוד הדרום, וסא"ל עודד עדני לראש מחלקת בירור בנקח"ל.

בקרב עובדי צה"ל ובמערכת מפא"ת: סא"ל (מיל') ד' ישמש ראש מחלקת תורה והדרכה בחיל האוויר, סא"ל א' ימונה לראש מחלקת תקשוב, סא"ל צ' לראש מחלקת חימוש והגנה אווירית, סא"ל ג' לראש מחלקת תאו"ם, וסא"ל ב' למפקד מצ"א 108.

בתחום המחקר והפיתוח, סא"ל י' ימונה לראש תכנית מגדל במפא"ת, וסא"ל א' יעמוד בראש תכנית סמוראי.

ללימודים במכללה לביטחון לאומי וללימודים בארץ, סוכם אלוף-משנה ע' לשיבוץ בהמשך.